Son más de 500 las empresas que activaron importaciones con yuanes

Guillermo Michel, director general de Aduanas. / Foto: Eliana Obregón

Michel, de 46 años, es abogado y contador, con maestrías en Derecho Tributario y Finanzas. / Foto: Eliana Obregón

Para conducir la Aduana hay que saber "cómo funciona la botonera"

Michel: "Afrontamos la peor sequía de 1922 a la fecha". / Foto: Eliana Obregón

Sobre el SIRA: "La eficacia del sistema habla por sí misma"

El reemplazo del SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) por el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) fue una de las medidas tomadas por la actual conducción de la Dirección General de Aduanas (DGA), cuya eficacia "habla por sí misma", según el titular del organismo.



El SIRA fue creado mediante la Resolución General Conjunta 5271 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Comercio, el 11 de octubre de 2022, y Michel analizó con Télam los resultados de su implementación, además de abordar otros aspectos como el intercambio de información financiera y fiscal con Estados Unidos o las irregularidades con las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).





Una de sus primeras medidas fue el cambio del SIMI por el SIRA. ¿Qué avances se pudieron lograr con el SIRA que justifiquen la modificación?

Lo que se implementó es la Cuenta Corriente Única del Comercio Exterior que tiene el SIRA, que permite controlar que los giros de divisas al exterior tengan correlato con el bien importado, no sólo por parte del Banco Central sino también por el resto de los organismos del Estado. Hace poco hubo una acción de la Aduana en el marco de un expediente que lleva adelante el juez (Pablo) Yadarola y el fiscal (Emilio) Guerberoff, que han trabajado muy responsablemente en la causa respecto de giros de falsos importadores de mercadería que nunca se importó. No sólo tenemos esa causa, sino cinco causas más vinculadas con la misma problemática. Estamos investigando cerca de US$ 700 millones girados al exterior sin que se haya importado ningún bien o se haya importado de manera correcta, no puedo adelantar nada porque está todo obviamente en secreto de sumario.



El SIRA también permite trabajar en tiempo real y sin discrecionalidades en todo lo que tiene que ver con la aprobación de operaciones de comercio exterior. Sobre todo, con el tema de las cautelares, está a la vista, ya no tenemos stock de cautelares. La eficacia del sistema habla por sí misma a través de los resultados que hemos obtenido.





Hace pocos días tuvo una reunión con autoridades de Estados Unidos sobre el intercambio de información fiscal y financiera con ese país. ¿Cuáles son los pasos que todavía quedan por concretar?

Una de las principales herramientas para trabajar sobre todo este esquema de sobre y subfacturación es el intercambio de información internacional. Aduana cuenta con un intercambio de información con más de 100 países a través de 37 convenios. Podemos saber a cuánto se registra la mercadería cuando ingresa al país, pero también cuando sale. Por ejemplo, en el caso de los parques eólicos que denunciamos hace poco, la mercadería se había registrado a un valor importante en Argentina, pero el valor registrado en la Aduana de Alemania fue inferior. Ahí está claramente demostrada la maniobra de sobrefacturación.



El avance más importante lo tenemos con Estados Unidos. porque es un socio estratégico en el comercio exterior con Argentina. Hemos tenido un caso emblemático con maquinaria pesada para Vaca Muerta, con una maniobra de sobrefacturación de US$ 100 millones, en el que intervienen el juez federal de Campana (Adrián González) Charvay y el juez Federal Penal Económico n° 2, dos (Yadarola), que ya han avanzado con procesamientos y embargos preventivos. Ahí hemos obtenido no sólo información de la Aduana americana, del Homeland Security, sino también de la Fincen (Red de Control de Delitos Financieros), el par de la UIF en Argentina. No solo tenemos la información aduanera, sino que reconstruimos la ruta del dinero, cómo terminó esa sobrefacturación en paraísos fiscales en el exterior y en sociedades de bolsa. La importancia de todas esas herramientas es que permiten determinar toda la cadena para reconstruir la maniobra de sobrefacturación.





¿Qué acciones se llevaron a cabo con la conformación de la Unidad de Seguimiento de las Operaciones de Comercio que usted encabeza?

Esa unidad obtiene información y la intercambia con el resto de los organismos, para que todos cuenten con información homogénea y en tiempo real. Pero estos organismos siguen con las mismas funciones y responsabilidades. Hubo medidas antidumping que protegían a productores locales de plástico y de otros insumos difundidos, que remarcaron sus precios acompañando el dólar blue, siendo que ellos acceden al dólar oficial para sus importaciones. Y vamos a seguir analizando cuestiones que se van a ir comunicando cuando salgan publicadas en el Boletín Oficial.





¿Qué información se obtuvo tras la denuncia de la existencia de irregularidades con las SAS?

Iniciamos un procedimiento sistémico para todas aquellas SAS que no tenían capacidad económica y estaban inscriptas como importadoras o exportadoras, para que acreditasen ante la Aduana su solvencia económica y que realmente funcionaban. Nos encontramos con empresas que tenían el domicilio fiscal en un centro de cobranzas, en un bar o en una plaza, así que les suspendimos el Registro de Importadores y Exportadores (RIE) y no las vamos a dejar actuar en comercio exterior hasta que no acrediten la actividad económica real.

Lo había firmado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero nunca se terminó de activar durante los cuatro años del gobierno anterior. Hay dos tipos de yuanes: el continental, que se usa para transacciones dentro de China, y el "yuan de la isla", como se lo llama, que está alojado en Hong Kong y se usa para transacciones internacionales. Ese yuan cotiza en Hong Kong, en Singapur y en Londres.Massa hizo un trabajo con el Banco Central para que el yuan de Hong Kong esté disponible, pero se seguía sin utilizar. La Aduana hizo una fuerte tarea de empezar a intimar a todas las empresas que traían mercadería desde China, pero las refacturaban desde otro país -por ejemplo, Estados Unidos- para poder girar en dólares. Trabajamos sobre esas maniobras de triangulación e indujimos a esos importadores a que usen directamente yuanes. Eso ha tenido una eficiencia desde el principio de año hasta ahora muy importante, porque no sólo hay US$ 2.080 millones en yuanes para ser aprobados, sino que hay dos empresas que son Newsan y Mirgor, que importan desde China, tenían para pagar una deuda en dólares por US$ 630 millones y voluntariamente aceptaron pagarla en yuanes. Creo que es un alivio importante sobre las reservas.Afrontamos la peor sequía de 1922 a la fecha, tenemos un bache de exportaciones por cerca de US$ 20.000 millones. Massa trabajó sobre eso, ya concluyó la tarea del gasoducto y la negociación de precios del BTU de gas de manera muy sustancial. También logró activar y ampliar este swap con China a US$ 10.000 millones. Con la mitad de la problemática de sequía, el ministro de Economía del gobierno anterior, que era el "Messi de las finanzas", salió corriendo al Fondo Monetario a pedir un préstamo de US$ 44.000 millones. Nosotros no vamos a endeudar al país con una cifra descomunal, no vamos a hipotecar el futuro de los argentinos, tenemos que trabajar de manera inteligente para poder subsanar esta problemática que tenemos producto del clima.Hay más de quinientas empresas que ya activaron SIRAs con yuanes. Lo que ocurre es que las empresas de Afarte (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica) -y lo digo con nombre y apellido, porque no hay nada que ocultar- son las principales importadoras de China, con todo lo que tiene que ver con tecnología. Por eso son las que primero empezaron a activar el swap con los montos más importantes. Pero hay empresas petroleras, mineras, textiles y de autopartes que ya empezaron a activar los yuanes.Es una herramienta importante porque ayuda a evitar la triangulación, para utilizar los yuanes se gira directamente al país de origen de la mercadería. Tampoco es la solución al problema. El principal problema de todas estas maniobras, y lo tenemos claro, es la brecha que heredamos del ministro de Economía saliente. El principal problema para la economía de las maniobras de triangulación fue ese, no se puede corregir en seis o siete meses los desmanejos económicos de dos años y medio. No se va a poder resolver de un día para otro porque ya la negociación con los holdouts se hizo, la negociación con el Fondo se hizo. Ahora hay que trabajar sobre lo que se heredó.La conducción de la Aduana requiere de un equipo con conocimiento técnico y sentido de pertenencia, que sepa "cómo funciona la botonera" de un organismo que desde hace casi cinco siglos es responsable de la administración del comercio exterior.Michel asumió el cargo el 1 de julio de 2022, un día antes de la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, y es uno de los pocos funcionarios del área que, aunque sea por un día, se desempeñó con los tres titulares del Palacio de Hacienda en la Presidencia de Alberto Fernández.El objetivo que nos planteamos el día que asumimos fue reconstruir el funcionamiento de la Aduana desde el sentido de pertenencia que tiene el empleado aduanero. Ese es el objetivo fundamental para cualquier organización y más para la Aduana, que es preexistente a la Nación, como lo dice su escudo, con origen en 1534. La tarea la iniciamos con todo personal de la casa, no vino de afuera ningún subdirector, director, jefe de Departamento o de División de afuera. No necesitamos contratar ningún CEO ni abogado de estudios.El primer objetivo fue evitar las maniobras de sobre y subfacturación. Ya llevamos denunciados con objetivos concretos de la justicia, con embargo de bienes por montos millonarios, desde sobrefacturación de importación de máquinas de minar criptomonedas hasta parques eólicos, desde telas hasta máquinas para para Vaca Muerta, de barbijos y guantes de látex hasta kits de test de Covid. Creo que ese objetivo está cumplido. La sociedad y el ámbito político ya han tomado conciencia de la problemática que representa este festival de Importaciones para la escasez de divisas que afronta el país, producto fundamentalmente de la sequía.El segundo punto fue todo lo que tiene que ver con el desmanejo por parte del área de Legales en el tratamiento de las cautelares. Cuando nos tocó asumir había un stock de cautelares para pagar de US$ 2.600 millones. Había cautelares para acceder a dólares al valor oficial para comprar Ferraris, hasta toallas, hilados o juguetes. Hoy no tenemos stock sustancial de cautelares vigentes, no quedan más de US$ 11 millones. Lo hicimos con un trabajo conjunto con la Justicia en lo Contencioso Administrativo federal, que yo siempre agradezco.Siempre sostuve que hubo una estafa procesal por parte de los importadores, que mintieron en el expediente a la Justicia. Pero también se necesitaba un área de Legales de la Aduana que trabajase con responsabilidad y contracción al trabajo para presentarse en cada uno de los expedientes y manifestarlo. Eso no estaba ocurriendo. No por parte de los empleados, sino que había una falta de conducción estratégica que hoy, con gente del organismo de carrera, pudimos reconstruir. No es un tema menor, son la mitad de las importaciones de un mes, era burdo, se nos reían en la cara, con cautelares para importar Ferraris o toallas por US$ 20 millones.Estos organismos son muy complejos y requieren de gente que conozca la materia. Se necesita gente que en algún momento haya estado acá, que tenga conocimiento técnico de lo que se trata, para saber cómo funciona la botonera, Con todo respeto, la Aduana no es un organismo cualquiera, requiere de una conducción profesional que es la que se da hoy con los mandos medios que tiene la organización.Lo fundamental es reconstruir el sentido de pertenencia de todos los agentes de la Aduana. Hoy, desde La Quiaca a Ushuaia o desde Bernardo Irigoyen -la aduana más al este del país-, al paso Dorotea -en la cuenca del río Turbio-, todos los aduaneros se sienten parte de la gestión, así que eso es un logro muy importante.Lo segundo que hicimos fue reconstruir no sólo el lugar, sino las herramientas de trabajo. Renovamos el parque automotor en un 50%, reconstituimos algo que se había abandonado, que era la Escuela de Canes de la Aduana, en Boulogne, la única de Iberoamérica reconocida por la OMA (Organización Mundial de Aduanas) como escuela a nivel regional.Nos queda por delante reconstituir la tecnología de métodos no intrusivos de detección, que básicamente son los escáners. La última compra de escáneres que tuvo la Aduana fue en 2013, nunca más se compró uno. Es más, el gobierno anterior le sacó dos puntos del salario a cada uno de los empleados de la Aduana, la DGI y la AFIP para hacer un fondo en tecnología y nunca lo invirtieron, ni siquiera tenían computadoras. En agosto vamos a recibir cinco nuevos escáneres de camión, que los vamos a poner en funcionamiento en los puertos, y 25 de valija o body scan para poder trabajar en los aeropuertos.Básicamente, hay que dotar de más tecnología al organismo, el paso final para volver a reconstituir la aduana como un organismo de los más sólidos del Estado. Muchas veces, por conveniencia, alguno ha sido acusado de trabajar de manera irregular. No digo que -como en toda organización- no pueda ocurrir, pero con generalizar y estigmatizar a los empleados y a las empleadas de aduana para beneficio propio ha quedado demostrado que no se llega a buen puerto.