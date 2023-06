Detuvieron al presunto dueño del auto utilizado en el crimen del comerciante de Padua

Según la policía el detenido sería el dueño del auto hallado en la calle Gervasio Pavón 3525 del barrio San Juan de Castelar sur.

Un hombre de nacionalidad uruguaya fue detenido este viernes por la noche tras el hallazgo de un auto Gol Power.

El crimen del emresario

Foto: Camila Godoy.

tras el hallazgo de un auto Gol Power utilizado por la banda delictiva que mató al yerno e hirió a la hija de un conocido empresario dedicado a la fabricación de acoplados y semirremolques de San Antonio de Padua, informaron fuentes judiciales.Según señaló la policía,, que sería el utilizado por los ladrones para llegar al domicilio de las víctimas, y luego para huir del lugar.Los policías encontraron en el auto una barreta y elementos de corte.La detención del hombre apodado "uruguayo" fue realizado en la misma cuadra en que se encontró el vehículo Volkswagen Gol Power.(60), dueño de un aserradero de la zona oeste del conurbano fue el viernes a las 4.20 de la mañana en su casa de la calle Italia 1077 a pocas cuadras del centro de la estaciòn de San Antonio de Padua.En el lugar también(56), hija del propietario de la firma "Petinari",dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques, del partido de Merlo.La mujer se encontraba estable pero con pronóstico reservado, agregaron los voceros consultados.Sobre la tentativa de robo, dos delincuentes bajaron de un Volkswagen Gol Power gris y, tras forzar la persiana americana de madera de un ventanal sin rejas que da a la calle, entraron al domicilio de la pareja, situado en Italia 1077, de San Antonio de Padua, mientras que al menos dos cómplices quedaron de apoyo a bordo del vehículo.Según las fuentes, Izzo se despertó al escuchar ruidos y agarró dos armas de su propiedad que guardaba en su habitación: una pistola Bersa calibre .40 y un revólver .38, y salió de la habitación para ver qué sucedía.En circunstancias que aún se intentan reconstruir mediante peritajes, Izzo se enfrentó con los delincuentes, quienes le dispararon con armas de fuego y además lo apuñalaron.Las fuentes detallaron que la víctima también disparó, aunque sólo con el revólver -la pistola se le trabó- pero aparentemente no alcanzó a herir a nadie.En esas circunstancias, el dueño de casa fue alcanzado por al menos cinco proyectiles y murió en el lugar a raíz de las lesiones de bala y también de arma blanca que los delincuentes le provocaron, añadieron los informantes consultados.Su esposa, en tanto, también forcejeó con los asaltantes, quienes la apuñalaron y la golpearon, lo que le provocó la pérdida del globo ocular derecho, según agregaron las fuentes.En la vivienda también se encontraba la madre de la mujer herida, Elsa Genoveva Otruba de Petinari (83), aunque resultó ilesa ya que no salió de la habitación.Tras el crimen, los dos delincuentes escaparon en el auto con los cómplices que los esperaban y por el momento no fueron localizados.