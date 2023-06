El Frente Patria Grande realiza actividades en el marco de la campaña "Grabois 2023"

Juan Grabois impulsa su candidatura bajo la consigna de "una Argentina más humana".

Mañana nos vemos en las calles de todo el país 🇦🇷✌🏽#Juan23https://t.co/CfJyKhUPFX pic.twitter.com/gb614OZBe6 — Frente Patria Grande (@FtePatriaGrande) June 9, 2023

La militancia delrealiza este sábado actividades e instala mesas en todo el país para impulsar la, en el marco de su campaña electoral bajo la consigna de "una Argentina más humana"., convocaron en sus redes sociales., expresan desde el Frente Patria Grande en su página.En ese marco convocan a militar y aseguran que "Juan no se calla, no es careta y solo rinde cuentas con el pueblo"."Tiene la valentía de plantarse a los poderosos que nos enseñó (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner). No lo financia ningún millonario ni empresa multinacional. Todo lo que hizo es fruto del esfuerzo militante de miles de compañeros y compañeras como él", remarcan desde el partido.En 20 provincias, se instalarán mesas, recorridas por barrios populares con las propuestas del precandidato a presidente, caminata puerta a puerta, entre otras, señalaron fuentes del Frente Patria Grande.Los principales referentes participarán de distintas actividades. El diputado nacionalestará en una de las mesas de difusión por la tarde en el Parque Saavedra en CABA, el diputado PBAestará en lanzamiento de Ciudad Futura en Rosario.Grabois participará junto a la legisladora porteñay el precandidato a Jefe de Gobiernoen una actividad junto a estudiantes secundarios en la Facultad de Filósofa y Letras.