Radiografía de datos: todo lo que querés saber de la final entre Manchester City e Inter

Julián Álvarez en el City y Lautaro Martínez en el Inter listos para la final | Fotos: TW @ManCityES - AFP

¿Cómo llegaron?

Bernardo Silva, en la acción de uno de los gritos ante el Real Madrid | Foto: AFP

Lautaro Martínez, llave de la victoria del Inter ante el Milan, su clásico rival | Foto: AFP

Los principales números del City

A year since Kai Havertz scored the winner in the Champions League final ⚽️@ChelseaFC | #UCLfinal pic.twitter.com/4EqgZ2EPnS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2022

Guardiola ya sabe lo que es ganar el título como entrenador y jugador | Foto: AFP

El Inter va de banca, pero tiene con qué

Simone Inzaghi, el DT del Inter, va por el batacazo ante el "City" | Foto: AFP

Fill in the blanks 👇🤔



🇧🇷 Júlio César

🇧🇷 Maicon

🇧🇷 Lúcio

🇦🇷 Samuel

🇷🇴

🇦🇷 Zanetti (c)

🇦🇷 Cambiasso

🇳🇱 Sneijder

🇨🇲 Eto'o

🇦🇷 Milito

🇲🇰 pic.twitter.com/6B3R9tG8Yp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 26, 2019

Finales por países

¿Cómo les fue a los equipos frente a los clubes del país al que se enfrentan en la final? El Manchester City es uno de los equipos que cuenta con 16 partidos celebrados ante rivales italianos.



Una suma de juegos con 6 triunfos, la misma cantidad de empates y 4 derrotas para un conjunto que jugó ante 6 clubes.



Por su parte, el Inter de Milán disputó 40 choques entre la antigua Copa de Europa y la actual Liga de Campeones, en donde enfrentó a 12 equipos ingleses.



El récord para los "Neroazzurros" es de 16 ganados, 6 empates y 18 derrotas.

El podio de los máximos ganadores

Real Madrid, Liverpool y Milan, los máximos ganadores por países en Champions | Fotos AFP

Todos los campeones de la "Orejona"

El uno por uno de nombres y figuras en números y estadísticas

Erling Haaland, máximo anotador de la Champions League 2022/23 con el "City" | Foto: AFP

Federico Dimarco, uno de los máximos asistidores en la Champions League | Foto: AFP

Mano a mano argentino

Julián Alvarez apareció ante el Real Madrid, desde el banco, para cerrar el 4-0 en semifinales | Foto: AFP

¡¡GOLAZO DEL CAPITÁN LAUTARO MARTÍNEZ Y 3-0 GLOBAL PARA INTER ANTE MILAN!!



📺 Mirá la #UCL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/xUbMuphXuF — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2023

Manchester City e Inter de Milán animarán la quinta final de una Champions League entre clubes de iInglaterra e Italia. A continuación todo lo que tenés que saber en cuanto a datos y estadísticas acerca de los dos equipos que se enfrentarán desde las 16 (hora argentina) en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul.El Manchester City cerró una eliminatoria de semifinales por la Champions League, de ensueño, frente al último campeón el Real Madrid de España.En la ida, el City logró empatar en el Santiago Bernabéu, por 1-1, con Vinicius Jr que adelantó en el marcador al "Merengue" y Kevin De Bruyne que puso las pardas para los ingleses.Por su parte, en el Etihad Stadium de Manchester, los dirigidos por Josep "Pep" Guardiola le dieron una clase magistral al equipo dirigido por Carlo Ancelotti.Un 4-0 en favor de los "Celestes" y un Bernardo Silva como goleador, dos en la noche inglesa, el suizo Manuel Akanji y desde el banco de suplentes la "Araña", Julián Álvarez, cerraron un festival que los llevó a la final.Mientras que la otra llave la definía el clásico de "della Madonnina", con el Inter quien desde el primer partido disputado como visitante, definió la serie.En el Giuseppe Meazza, los "neroazzurros" le ganaron 2-0 al "rossonero" en el primer partido. Los goles del bosnio Edin Dzeko y del armenio Henrikh Mkhitaryan fueron determinantes en una llave muy pareja.Sin embargo, como en la llave del rival de este sábado, un argentino tendría que coronar la clasificación de su equipo, y en Inter fue Lautaro Martínez.El "Toro", el delantero nacido en Bahía Blanca, fue el goleador de la final a la hora de anotar el único gol con el que los "Neroazzurros" en el San Siro vencieron al Milán y el pasaje a una cuarta final en su historia.El equipo dey revalida el mote de candidato.Los 12 partidos disputados por los "Ciudadanos" se dividen enLaganó una serie, llena de goles, por 6-5.Mientras que en los últimossoloy fue ante losAdemás, el "City", con un implacableen el torneo (1 de penal). Mientras que De Bruyne lleva el comando en asistencias con 5.El equipo de, para un club que fue subcampeón en la 2020/21 tras caer ante Chelsea con gol de Kai Havertz.Con la experiencia de "Pep" Guardiola en el banco de suplentes, el mismo DT con el que fue subcampeón, pero que en su carrera conquisto dos "orejonas" (2009 y 2011) como entrenador. También como futbolista en el Barcelona y el "Equipo de los sueños" de Johan Cruyff en 1992.El equipo dirigido por Simone Inzaghi es el otro gran protagonista de esta final que se celebrará en Estambul y que tiene armas con las cuales ser candidato.En la temporada 2022-23 del torneo continental el conjunto de la ciudad de Milán disputó también 12 juego, de los cuales obtuvo 7 victorias (las mismas que su rival de este sábado), con 3 empates y dos derrotas, donde el Bayern Munich en fase de grupos le propinó las mismas.Losde puntos obtenidos en el torneo.Por su parte, en cuanto a goles, los capitaneados por Lautaro Martínez cuentan cones el, al que le siguen conEl Inter de Milán va por la conquista de su cuarta Champions League, aunque pasaron 13 años de su última final.En la 2009/10 vencieron al Bayern Munich y se ubicaron en la octava posición de los más ganadores del trofeo continental. Pero además ya pasaron por 6 finales en su historia.El hoy equipo dirigido por Simone Inzaghi ya disputó lasLa definición de este sábado entre elLos ingleses se llevaronen la 1983/84, la primera definida por penales, y 2004/05, final con más goles y gol más rápido en nuevo formato, frente a laPor su parte, los italianos cuentan con dos victorias en mano a mano por el trofeo y es por medio de la, frente al mismo adversario: elLa primera definición entre estos dos países se celebró entre el Liverpool y la Roma en 1983/84 con el 1-0 para los ingleses y la última en 2006/07 entre Milan y Liverpool con un 2-0 en favor de los "rossoneros".En el selecto grupo de naciones que obtuvieron más veces los títulos continentales se encuentran España con 19 campeonatos, Inglaterra con 14 e Italia con 12.Para los segundos como países el orden de mayores ganadores lo encabeza el Liverpool (6), Manchester United (3), Notingham Forest (2), Chelsea (2) y una para el Aston Villa. Además, cuentan con 11 subcampeonatos.Por el lado de los italianos, los 12 títulos se "desmenuzan" entre los 7 del Milan, 3 del Inter y 2 de la Juventus, Además suman 16 subcampeonatos.Tanto el Manchester City como el Inter de Milán no sólo son datos desde lo colectivo, sino que en el plano individual apelan a generar datos, los cuales conocerás a continuación, con un mano a mano entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.El noruego es el máximo anotador del torneo con 12 gritos, mientras que además domina la marca en tiro efectuados.Además, el "faro" del "City" cuenta con la escalofriante suma para una defensa de 35 goles en 29 partidos en la historia de la Champions League.Por su parte, el atacante belga suma 9 gritos en 17 por ciento, para un 52,94%.El mediocampista belga y el italiano son los dos líderes en asistencias de la actual Champions League, que estarán en la gran definición.Ellos dos suman 5 pases gol, al que se les suma el brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr. con la misma cantidad.El portero camerunés del Inter es el jugador con más minutos de la competencia con 1160. A los que además suma 41 atajadas en 12 apariciones para el buen portero con el que cuenta el equipo italiano.El polifuncional futbolista portugués viene de convertirse clave en el encuentro de vuelta frente al Real Madrid por semifinales. Uno de los claves en el planteo de Josep Guardiola anotó los dos primeros goles ante el "Merengue" en el Etihad Stadium que abrió lo que sería el triunfo posterior. El mediocampista anotó 3 goles durante la actual competencia en solo 8 intentados (37.5% de efectividad)Tanto el mediocampista turco, como el armenio, son los dos de los tres máximos recuperadores de pelotas en la Champions League de la actual campaña.El ex Milan suma 26, con 11 en el primer tiempo y 15 en el complemento.Por su parte, el ex Roma suma 25, con 14 en el comienzo y 11 en el segundo tiempo.será un duelo de delanteros albicelestes y Campeones del Mundo en Qatar 2022.A pesar de que la "Araña" sea suplente y le toque ingresar en las segundas partes principalmente y el "Toro" sea capitán y símbolo del "City", las estadísticas son parejas.Álvarez disputóEl nacido en la localidad cordobesa de Calchín suma. Pero con la valiosa suma de 3 goles.Además, el ex River cuenta conAl delantero de los de Manchester se le contabiliza una tarjeta amarilla y puede sumar un hito a su joven carrera deportiva: ser el único futbolista argentino en conseguir la Copa del Mundo, una Copa Libertadores y la Champions League.Por su parte,acumulaminutos en acción para los italianos, tal indican las estadísticas de Data Factory.El nacido en Bahía Blanca sumaen lo que va de la Champions League.También acumulaTambién al ex Racing Club acumula 3 tarjetas amarillas en la temporada.El resto de los argentinos: Máximo Perrone (Manchester City); Joaquín Correa (Inter) y Valentín Carboni (Inter)