Chevron invertirá US$ 500 millones para el desarrollo del área El Trapial en Vaca Muerta

La inversión será ingresada a la Argentina antes de julio / Foto: Prensa Economía.

Autoridades de la empresa Chevron en la Argentina anunciaron este viernes al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la secretaria de Energía, Flavia Royón, el compromiso de la compañía de llevar adelante una inversión de más de US$ 500 millones para el desarrollo del área El Trapial, en Vaca Muerta.Durante el encuentro, Massa se comprometió a incluir al Trapial en el decreto 929/2013, que brinda derecho a comercializar libremente en el mercado externo 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en los proyectos alcanzados, con una alícuota de 0% de derechos de exportación, en caso de resultar aplicables.Según detallaron las autoridades de Chevron, la inversión será ingresada a la Argentina antes de julio.En abril, el Gobierno de Neuquén anunció que otorgaría la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos (Cench) a Chevron como operadora y titular de El Trapial Este, que posee una superficie de 282,80 kilómetros cuadrados, y se desprende de la Concesión de Explotación del área El Trapial-Curamched, también bajo la titularidad de la empresa Chevron.Esto permitirá seguir ampliando la base territorial del desarrollo de Vaca Muerta hacia el norte de la formación.Con este proyecto, la provincia suma 43 proyectos no convencionales de shale y tight, abarcando una superficie de 9.532 kilómetros cuadrados, lo que representa 32% sobre la superficie total de Vaca Muerta en la provincia del Neuquén.