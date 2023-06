Una marcha de antorchas dio continuidad al unánime reclamo docente en Jujuy

Foto: Edgardo Valera.

Docentes jujeños marcharon portando antorchas por las calles de la capital provincial en el contexto del quinto día consecutivo de paro que llevan a cabo los gremios de la educación del distrito y tras haber rechazado una oferta salarial por parte de las autoridades.Las calles céntricas se iluminaron con la protesta encabezada por los educadores, quienes reiteraron la premisa, indicaron.Poco después de las 19 se empezaron a encender velas,Con cánticos de repudio dirigido al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, los docentes avanzaron por las calles en repudio a “los salarios de miseria” que perciben.Las manifestaciones de esta jornada se replicaron las localidades de El Carmen, Monterrico, Tilcara, Humahuaca, Perico, La Quiaca, Libertador San Martín, entre otras ciudades de la provincia en un reclamo unánime.En la tarde, l“No nos vamos a dar por vencidos, seguimos marchando por un sueldo digno porque en Jujuy a los decentes nos pagan una miseria y las autoridades le miente al pueblo con los aumentos que impone”, señaló a Télam Adriana Jerez, profesora de la Escuela Provincial de Artes que participaba de esta marcha.A su vez el profesor Diego Machaca del colegio Olga Márquez de Arédez,“La lucha debe seguir porque lamentablemente no vemos respuestas del Gobierno a la altura de las circunstancias. La gravedad de la problemática del transporte y la infraestructura de las escuelas”, aportó.La trabajadora de la educación rechazó los dichos del mandatario radical, quien sostuvo que el reclamo está montado por la agrupación social Tupac Amaru., aseveró.El gremio de maestros y maestras analizará hasta este sábado el ofrecimiento del Gobierno de un salario inicial docente para el mes de junio 2023, de $175.000.Además, propuso incorporar los conceptos remunerativos bonificables y no bonificables e incrementar este monto en un 10% para llegar a un salario básico de $48.911.La mejora, comprende también un incremento del piso salarial fijado por la paritaria nacional de $145 mil que en Jujuy se incrementaría en $30 mil pesos para llegar a $175 mil, llevar a 7 mil pesos el monto por Título y modificar el cálculo del Presentismo, siempre según el ofrecimiento oficial.Además del pago de la 5ta. hora para los secretarios docentes que no ingresaron en el convenio con Nación y una bonificación particular por atención a la infancia para los docentes de nivel inicial lo mismo que para los de materias especiales (área artística y educación física), entre otras mejoras.En tanto el Cedems exige el aumento de la hora cátedra a $6.666, que no se descuenten los días de paro y se respete el derecho a huelga.A la marcha de este viernes también se plegaron trabajadores de la salud,