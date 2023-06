López Obrador criticó al FMI y se solidarizó con los gobiernos de América Latina

"El embate mediático, es lo que más les funciona a los conservadores corruptos" / Foto: archivo AFP.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se solidarizó este viernes con los Gobiernos de izquierda de América Latina y mencionó en particular el caso de Argentina, ya que advirtió que la crisis económica que padece es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del exmandatario Mauricio Macri."¿Por qué es tan profunda la crisis? Porque en complicidad con organismos financieros internacionales, el Gobierno del señor Macri endeudó Argentina, pero sin límite", dijo López Obrador al, reportó la cadena de noticias RT."Por razones políticas, el Gobierno de Estados Unidos ayudó para que el FMI entregara dinero en exceso al Gobierno de Macri porque quería reelegirse y era amigo de Estados Unidos. Ahí tienen la culpa los dos: el que entregó y el que recibió a sabiendas de que era una deuda inmanejable", señaló.López Obrador recordó de esta forma elen 2018, en la recta final de su Gobierno, cuando buscaba reelegirse, en su habitual conferencia de prensa diaria."Ahora muchos están echándole la culpa a Alberto cuando el origen es el que les acabo de comentar. Ahora resulta que el FMI no da la cara, no existe, desapareció; y los políticos que endeudaron Argentina, tampoco; y Macri, tampoco", acusó.AMLO, como se identifica en México al mandatario, consideró que"Son conservadores de Argentina en todos los medios. Si aquí nos quejamos, pero acá hay profesionalismo, pluralidad, están democratizados los medios, muy cerca del pueblo, muy distantes del poder. O sea, esta es una prensa libre en comparación", ironizó.También consideró que lo mismo ocurre en otros países como Chile y Estados Unidos, además de Europa."Hay un control tremendo y mucha manipulación. Por eso van socavando a los Gobiernos democráticos populares hasta que los destruyen políticamente. Es un embate mediático, es lo que más les funciona a los conservadores corruptos", dijo.El presidente hizo este balance sobre lo que ocurre en la región luego de ser cuestionado por las denuncias en contra del colombianoy las marchas masivas que sus simpatizantes realizaron esta semana en apoyo a las reformas sociales del presidente izquierdista."Yo lo apoyo. Es un gran presidente de Colombia, hermano de México. Es una bendición para Colombia que haya llegado un presidente como Petro después de muchos años de padecer malos gobiernos", explicó al ampliar su respaldo a su homólogo chileno,; al brasileño,, y al boliviano,