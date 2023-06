Celeste Saulo: "Mi objetivo será trabajar en beneficio de los países menos desarrollados"

Foto: Pepe Mateos.

La argentina Celeste Saulo, flamante secretaria general electa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), destacó que su objetivo al frente del organismo será "trabajar en beneficio de los países menos desarrollados, asumir responsabilidad ante el cambio climático y asegurar los sistemas de alerta temprana" ante la "mayor frecuencia de eventos extremos".Saulo,, ocupaba ya el cargo de primera vicepresidenta de la OMM, yde esa organización, la posición de mayor relevancia a nivel global en materia de tiempo, clima y agua.En diálogo exclusivo con Télam, la profesora y también directora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se refirió al contexto climático actual, los fenómenos extremos y sus prioridades como nueva secretaria general de la OMM.El contexto global está fuertemente caracterizado por una inequidad creciente a la que se le suma la crisis climática, que está muy bien descripta por la ciencia y en su origen, marcado por los gases de efecto invernadero. Esto genera una contaminación de alto riesgo, y tenemos una enorme responsabilidad como ciudadanos del mundo de ver cómo vamos a actuar frente a esta situación.Existen distintas estrategias para monitorear estos procesos de descarbonización o de transición energética.La realidad es que no hay una única manera de controlar o de monitorear el cambio efectivo en las matrices de generación y consumo de energía, con lo cual esa transición energética es con compromisos de los países difíciles que son de rastrear. Lo que los científicos podemos rastrear es la presencia de dióxido de carbono en el aire, y los observatorios marcan que la cantidad está aumentando sostenidamente con lo cual, evidentemente, lo que hacen los países es insuficiente.El país tiene un componente de emisión de gases de efecto invernadero que está mayormente implicada por la producción agropecuaria. Obviamente, no somos los primeros de la lista, pero hay iniciativas que indudablemente se tienen que implementar para que la producción, que es necesaria para el bienestar de nuestra población, esté balanceada con una transición a la neutralidad en carbono. Además, se necesita de inversiones y del apoyo de países desarrollados que nos permitan acelerar nuestros procesos de transformación, pero no puede ser a expensas de que las personas no accedan a los insumos básicos y la alimentación.Hay expresiones tangibles del aumento promedio de la temperatura o del nivel del mar por encima de lo normal. Por ejemplo, hay más fenómenos extremos que se están haciendo cada vez más frecuentes, y que un fenómeno o evento extremo se haga más frecuente es un problema y genera fuertes impactos. Podemos señalar como ejemplo la lluvia en una zona muy vulnerable o costera, que implica inundaciones, anegamientos, problemas con viviendas más vulnerables. Desde el SMN hacemos las perspectivas estacionales para los próximos tres meses en los que esperamos un invierno más cálido de lo normal en gran parte del país y más lluvioso de lo normal.El fenómeno del El Niño es una oscilación del sur que está asociada a patrones de circulación específicos en la atmósfera. No afectan a todo el mundo, ni a todas las regiones de la misma manera. Terminamos tres años consecutivos de sequía y el último año con una fuerte presencia de La Niña. Ahora esperamos que se instale El Niño, no está plenamente instalado, pero todos los modelos indican que vamos hacia él. Como contrapartida, genera precipitaciones por encima de lo normal entre la primavera y el verano en el centro-norte de nuestro país. Esto va a depender fuertemente de otras variables, que condicionan el estado del tiempo y del clima.Se definió el plan de trabajo y el seguimiento en los próximos cuatro años de esas prioridades en términos de cómo mejorar la calidad de las observaciones en la atmósfera, sobre todo para mejorar las posibilidades de los países menos desarrollados que tienen más dificultades para desarrollar estas observaciones. Lo segundo es asegurar los sistemas de alerta temprana en todos los países.Finalmente, también se propuso como prioridad trabajar para consolidar una red de monitoreo de observaciones más efectiva de efectos de gases invernadero.Yo nunca hubiera sido elegida si no fuera porque el SMN viene trabajando de manera apropiada los desafíos que tenemos por delante. Además, creo que es una oportunidad de visibilizar esta disciplina y su vinculación con las agendas globales.Es fundamental entender que el servicio meteorológico e hidrológico de todos los países tienen mucho que hacer para aportar a esas agendas globales, ya que la reducción de riesgos y desastres no es posible si no podemos adelantar la ocurrencia de una desgracia como de un ciclón tropical, de una tormenta severa, de una nevada muy intensa, para que una amenaza natural no se transforme en un desastre hay un componente que tienen los servicios meteorológicos e hidrológicos que es toma de información y pronóstico.Por eso lo veo como una gran oportunidad para Argentina para que se visibilice el SMN, cómo trabaja, cómo se inserta en las decisiones de la política nacional y global, y cómo puede ayudar a su población a desarrollarse mejor en lo económico y, por supuesto, para protegerse.Trabajar en beneficio de los países menos desarrollados y los pequeños estados insulares, y asumir responsabilidad ante el cambio climático. Necesitamos trabajar en la protección de su población, intereses y economías. Mi objetivo es poner foco en esos países entendiendo que, como organización global, todos los estados importan y todos tienen un rol que jugar.