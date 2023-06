El director de cine James Cameron destacó la conciencia ambiental que tiene la Argentina

Foto: Victoria Gesualdi

El cineasta, productor y activista medioambiental James Cameron destacó laen materia ambiental que tiene la Argentina y elogió los avances implementados en el país "en torno a la energía solar, el hidrógeno verde" y los negocios sustentables.El galardonado director de cine aseguró en una conferencia de prensa que, si bien a veces hay discrepancias en cuanto a las mejores acciones para cuidar el ambiente, en su "breve recorrido por el país" advirtió que "parece haber una fuerte conciencia en torno a hacer lo correcto para el mundo" en materia ambiental.En este sentido, el canadiense Cameron comparó la conciencia ambiental que existe en Argentina con la de "Estados Unidos, donde vivo desde hace 47 años, en donde se discute sobre si debemos hacer algo o no".Y sentenció:El director de algunas de las películas más taquilleras de la historia de Hollywood, como Avatar y Titanic, visitó Jujuy donde realizó un recorrido para conocer el desarrollo productivo sustentable de esta provincia vinculado con el despliegue en materia energética.En este sentido, visitó el parque fotovoltaico Cauchari, que es el más extenso de América Latina, conoció las plantas termo-solares que funcionan en la provincia y junto al gobernador Gerardo Morales viajó a Purmamarca donde recorrió los paisajes de la provincia del norte argentino.apuntó el también explorador marino de 68 años, durante una rueda de prensa en un hotel del centro porteño.También remarcó que, "como en todas partes del mundo, a veces hacer lo correcto para la economía, e incluso para el clima o para la producción de energía no es necesariamente lo correcto para las comunidades indígenas, que son las personas que han sido los guardianes de la tierra"."A veces eso entra en conflicto", precisó el cineasta y consideró que, en estas situaciones, "hay que escuchar todas las voces" ya que estas comunidades viven "más cerca de la naturaleza" y son "guardianes de la sabiduría".Cameron, quien en 2013 creó la Avatar Alliance Foundation para trabajar en temas de cambio climático, política energética, deforestación, derechos de los indígenas, la conservación de los océanos y la ganadería; defendió también la necesidad de un cambio de hábitos alimenticios, declaró que él no consume carne y consideró que el sector ganadero es el responsable de la mayor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero.En consecuencia, "con todo el respeto" pidió "reevaluar" los hábitos de consumo que demandan más producción ganadera y recordó que Nueva Zelanda es "una nación con una profunda tradición e historia en producción cárnica, bovina y ovina" y que "están luchando con el tema de producción de metano, tratando de cumplir sus objetivos de (disminución de) carbono"., y aclaró que son países donde se consume mucho vodka, pero dejando de lado este producto "el siguiente es Argentina"."Así que estoy plantando una semilla, sé que es el tipo de cosas que la gente no quiere oír, pero tal vez esa semilla crezca", aseguró Cameron.El cineasta también hizo referencia a la importancia del sector audiovisual en el que se desarrolla en materia ambiental, no sólo a la hora de la realización de las producciones en cuanto a materiales y lugares, sino también en las historias que comunican y la importancia de hablar sobre ellas."Y hay que hacerlo de manera positiva, ser responsable y consciente de la manera en la que comunicamos las ideas, si estamos de acuerdo con un discurso (en materia ambiental) debemos tener sentido común y ser coherentes con el mismo", concluyó.Cameron participaba esta tarde del Foro Sustentabilizando organizado por la Fundación Advanced Leadership y el grupo Media Hub en el predio de la Sociedad Rural en el barrio porteño de Palermo donde especialistas nacionales e internacionales disertarán sobre el turismo como dinamizador social y motor de desarrollo para cuidar y regenerar el medio ambiente; Web 3 - Blockchain; el impulso de los negocios sustentables y el poder de la comunicación audiovisual para movilizar transformaciones en la lucha contra el cambio climático.