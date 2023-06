Scaloni: "Messi es mejor que Maradona pero si puedo me quedo con los dos"

Scaloni, campeón del Mundo en Qatar 2022 | Foto: archivo

Foto: Maximiliano Luna

Lionel Scaloni, dijo este viernes que Lionel Messi es "mejor" que Diego Maradona aunque si puede se queda con los "dos"."Para mí Messi es el mejor, pero si puedo elegir, los dos. Creo que es importante darse cuenta de lo que necesita un jugador como él. En los primeros meses con la Selección intentamos jugar un poco más rápido y de una forma algo más directa, y nos percatamos de que él no estaba cómodo, ni tampoco sus compañeros", afirmó el DT el diario español El País."Todos nos van a querer ganar por ser campeones del mundo", indicó Scaloni.Por otro lado, el DT de la "albiceleste" recordó que la derrota ante Arabia Saudita en el debut en el Mundial de Qatar fue algo "positivo" porque les dio una "nueva perspectiva"."Nos lo jugábamos todo y quizás eso nos obligó a cambiar nuestro planteo... El equipo y el plantel en su conjunto demostraron que estaban preparados para todo", explicó.La nota completa se publicará este sábado en El País en su portal y en el diario papel, según anunció el medio español. En este adelanto, Scaloni se mostró feliz de un nuevo reconocimiento y contó que durante 30 segundos se sentó a mirar "a todos" en la cancha después de ser campeones."Sentí que me tenía que sentar en el banco de suplentes, mirar todo lo que se estaba viviendo ahí y para mí fue un momento de disfrute. Me quedé ahí 30 segundos y vi a los jugadores y a toda mi gente celebrándolo. Todavía me emociono, creo que es un momento único. Es algo impagable", detalló el DT nacido en la localidad santafesina de Pujato."Todo lo que fue acá con el colectivo, ver a la gente casi a paso de hombre muy lento, y ver a la gente llorar y que te decía cosas. Eso pasaba cada 10 segundos, había millones de personas en las calles y ahí realmente nos dimos cuenta la magnitud que tenía haber ganado. Fueron dos o tres horas increíbles”, recordó sobre los festejos al regreso de Qatar.Argentina jugará en Asia la próxima fecha FIFA: enfrentará al seleccionado de Australia el 15 de junio en la ciudad china de Beijing; y el 19 en Yakarta ante el local Indonesia.Ante el conjunto australiano el partido comenzará a las 9 de la Argentina, con transmisión de TyC Sports; y el segundo aún no tiene confirmación oficial sobre el horario.