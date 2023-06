Diego Milito: "No estoy pensando en ser presidente de Racing"

Foto archivo

El ex futbolista Diego Milito aclaró este viernes que no está pensando en ser "presidente de Racing", donde es ídolo y referente histórico, tras su distanciamiento del actual mandatario Víctor Blanco.", señaló Milito en diálogo con la radio Urbana Play, en la previa de la final de la Champions League entre Inter de Milán y Manchester City de Inglaterra.Milito dejó su cargo de director deportivo de la "Academia" a pocos meses de que se realicen los últimos comicios en el club de Avellaneda, por diferencias que mantenía con la directiva encabezada por Víctor Blanco.Por otro lado, Milito, campeón de la Liga de Campeones con Inter, detalló una charla con Lautaro Martínez, con quien comparte pasado en el club italiano y en Racing, y comentó que "viene en una gran temporada"."Hay que disfrutar el camino, no es fácil llegar. Inter lo tiene que disfrutar y ojalá se le pueda dar", manifestó."No está fácil, el City es un gran rival, tiene un gran entrenador (Pep Guardiola) y un gran equipo. Hay que respetarlo, pero creo que Inter tiene sus armas como para hacer un gran partido", sentenció.