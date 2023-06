Platense recibe a Tigre en un clásico de la Zona Norte

Foto: Julián Alvarez

Platense recibirá este sábado a Tigre en un tradicional clásico de la Zona Norte bonaerense, en esta ocasión por la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que lidera River Plate con un partido menos jugado, el que quedó inconcluso el sábado pasado ante Defensa y Justicia.El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López, este sábado desde las 19, con el arbitraje de Andrés Gariano y con el VAR a cargo de Ariel Penel y televisación de TNT Sports.El tradicional partido lo encuentra a Platense golpeado luego de perder su clásico barrial ante Argentinos Juniors (1-0 en La Paternal), aunque salió de los puestos de descenso en la tabla de promedios superando a Instituto y Arsenal.Sin embargo, el equipo de Martín Palermo no puede relajarse porque Instituto no divide y con un triunfo suma mucho en el promedio. El "Calamar" esta 14to. en la LPF con 23 puntos en mitad de tabla, pero sufre en las tablas que determinará los dos descensos.Tigre cayó en su pasada presentación como local ante Talleres de Córdoba (3-1) y se ubica 16to. con 22 unidades.La formación de Diego Martínez atraviesa un mal momento con seis fecha sin ganar pero tiene los puntos para no temer por el descenso en la tabla anual y en la promedios, aunque se aleja de la posibilidad de clasificar para una copa internacional.No obstante, Tigre ya avanzó a la próxima fase de la Copa Sudamericana al vencer el pasado martes a Puerto Cabello, de Venezuela, 2-1 como local. En la última fecha definirá con San Pablo en Brasil si pasa a 16vos (si es segundo jugará con un tercero de grupo de Libertadores) u 8vos. de final (si gana el grupo).Tigre no contará con su goleador Mateo Retegui, quien fue citado por el entrenador Roberto Mancini al seleccionado de Italia que se prepara para jugar ante España en una semifinal de la Liga de las Naciones.El historial del clásico indica que jugaron en 59 oportunidades, con ventaja de Platense de 24 triunfos contra 16 de "El Matador" y 19 empates.En la LPF de 2022 Tigre ganó en Victoria por un holgado 3 a 0.Ramiro Macagno; Gonzalo Asís, Miguel Jacquet, Marco Pellegrino y Sasha Marcich; Ronaldo Martínez, Iván Rossi, Nicolás Castro e Ignacio Schor; Vicente Taborda y Nicolás Servetto. DT: Martín Palermo.Gonzalo Marinelli; Martín Garay, Víctor Cabrera, Brian Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Agustín Cardozo, Alexis Castro y Facundo Colidio; Tomás Badaloni y Blas Armoa. DT: Diego Martínez.Arbitro: Andrés GarianoVAR: Ariel Penel.Cancha: PlatenseHora de inicio: 19:TV: ESPN Premium.