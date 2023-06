"El sueño eterno", cuentos enhebrados por las pasiones de Almodóvar

Pedro Almodóvar abordó en "El último sueño" un corpus de cuentos enhebrados por su pasión hacia la literatura y el cine.

Con relatos que transitan la ficción y el centro de lo autobiográfico, Pedro Almodóvar aborda en "El último sueño" un corpus de cuentos enhebrados por su pasión hacia la literatura y el cine, donde la sexualidad, los vínculos amorosos, las mujeres que admiró y el recuerdo cálido de su madre se ubican en el núcleo de la escena narrativa."Yo me sabía escritor desde niño, siempre escribí. Si algo tenía claro era mi vocación literaria, y si de algo no estoy seguro es de mis logros. Hay dos relatos en los que hablo de mi afición por la literatura y por la escritura ("Vida y muerte de Miguel" -escrito en algunas tardes de 1967 a 1970- y "Una mala novela", escrita ese mismo año)", dice Almodóvar en la introducción del libro, editado por Reservoir Books, donde se hace evidente que la literatura nutrió constantemente su vida y su trabajo como cineasta.Nacido en 1949 en el pueblo rural Calzada de Calatrava, el autor abordó la lectura para evitar el tedio, con obras como Buenos días tristeza, de Francoise Sagan, El lobo estepario, de Hermann Hesse; libros de aventura de Scott Fitzgerald, El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger; novelas cortas de Henry James, a las que el autor considera "faro y referencia" de su formación lectora llegaron a sus manos, así como Cortázar, Carlos Fuentes, José Donoso, Virginia Woolf y Bolaño.Además de lector, desde pequeño fue un gran fabulador, un rasgo heredado de su madre. "Cuéntanos la última película que has visto, me decían y yo la inventaba. Tenía 10 años", dijo el autor cuando presentó su libro en España, donde revela que, en clara alusión también a lo que dejó en su vida la educación católica a la que asistió.Le produjo "tal horror la vida marcial" que se llamó a silencio y se compró los siete tomos de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, y los leyó en el tiempo que duró la milicia.Algunos de los cuentos que hoy se publican,, tienen como protagonistas a una pareja gay donde un actor y un director comparten la vida y la actuación; el que le da nombre al libro evoca el primer día de Almodóvar sin su madre;aborda la historia de un conde que hace estragos en un convento de sacerdotes, con escenas que recuerdan la película de La ley del deseo; mientras que enel autor toma la historia de Jesucristo y la convierte en un romance queer.La locura, las afecciones psíquicas y el descontrol en las mujeres también aparecen en relatos comoo en la historia de la infanta Juana, vulgarmente llamada La loca, que el autor conecta con el cuento de "La bella durmiente".Enun actor y un director gays se proponen adaptar para el cine La voz humana de Jean Cocteau. Piensan en hacer una película con protagonistas varones como pareja central del conflicto. En el transcurso del diálogo que se genera entre ellos para determinar qué tipo de obra quieren hacer se producepara esa pareja."Un hombre que no es gay pero que siente una loca pasión por otro, que tampoco es gay. Esta circunstancia no les impide hacer vida marital durante años", dice uno de los personajes y el otro agrega: "la bisexualidad es la gran olvidada de la revolución sexual".Así como en las películas Que he hecho yo para merecer esto, Dolor y gloria, Mujeres al borde de un ataque de nervios o Todo sobre mi madre, Almodóvar firma con su nombre completo en honor a "doña Paquita", que siempre le pidió que usara el apellido Almodóvar Caballero para incorporarla a su estirpe."Yo aprendí mucho de mi madre, sin que ella ni yo nos diéramos cuenta. Aprendí algo esencial para mi trabajo, la diferencia entre ficción y realidad, y cómo la realidad necesita ser completada con la ficción para hacer la vida más fácil".En esta obra, donde también cuenta que el barrio en el que vivían era muy pobre, con calles sin luz y de tierra,"Como complemento al salario de mi padre, mi madre empezó con el negocio de la lectura y escritura de cartas, como en Gran Central de Brasil. Yo tenía ocho años,las que nuestros vecinos recibían. En más de una ocasión, o me fijaba en el texto que mi madre leía y descubría con estupor que no correspondía exactamente con lo escrito en el papel: mi madre se inventaba parte de lo que leía. Las vecinas no lo sabían, porque lo inventado siempre era una prolongación de sus vidas y quedaban encantadas después de la lectura", se lee en el relato.El dolor y el miedo a la soledad aparecen en, donde evoca el vacío que le genera la atmósfera de un jueves santo y recuerda la figura de Andy Warhol, a partir de la serie de Ryan Murphy, sobre los diarios del artista. Un relato en el que se cuela la guerra entre Rusia y Ucrania, sin tregua ni siquiera en Semana Santa.Enrecupera la figura de la infanta Juana, hija de Isabel la católica. Llamada "La loca", ​ fue reina de Castilla de 1504 a 1555, y de Aragón y Navarra, desde 1516 hasta 1555. Desde 1506 no ejerció ningún poder efectivo y a partir de 1509 vivió encerrada en Tordesillas, primero por orden de su padre, Fernando el Católico, y después por orden de su hijo, el rey Carlos I.En ese escrito Almodóvar-quien se aferra al cadáver de su esposo Felipe El Hermoso, con quien tuvo seis hijos- y recrea las internas palaciegas que la mantuvieron al borde del reinado.Hacia el final, en el texto, con estructura de ensayo, se expresa sobre el oficio del escritor y el guionista, donde destaca un consejo de Emmanuel Carrère, presente en su novela Yoga, extraído del libro Paseos con Robert Walser, de Carl Seelig."Tome unas hojas de papel y durante tres días seguidos escriba, sin desnaturalizarlo y sin hipocresía, todo lo que se le pase por la cabeza. Escriba lo que piensa de sí mismo, de sus mujeres, de la guerra turca, de Goethe, del crimen de Fonk, del Juicio Final, de sus superiores, y al cabo de tres días se quedará estupefacto al ver cuántos pensamientos nuevos, nunca expresados hasta ahora, han brotado de usted. En eso consiste el arte de convertirse en tres días en un escritor original", evoca.