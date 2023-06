El juez Ercolini convocó a nuevas indagatorias en otro tramo de la causa Vialidad

Juez Julián Ercolini / Foto: Archivo

El juez federal Julián Ercolini citó a prestar declaración indagatoria(AGVP) en un tramo de la causa por supuestos delitos con la obra pública en esa provincia entre 2003 y 2015 aún bajo investigación.Se trata de 16 indagatorias a ex integrantes de la AGVP y otras dos a exempleados jerárquicos que trabajaban para el ya condenado Lázaro Báez, informaron fuentes judiciales., pero no fueron incluidos en esta primera tanda de citaciones a indagatoria que se extenderá desde julio próximo hasta fines de octubre.Entre los citados exfuncionarios de la AGVP están Victor Paniagua, Daniel Gerarldi, Miguel Salazar y Roberto Lillo.También se convocó a Miguel Díaz, Orlando Taboada, Claudia Oliva, Alba Cabrera y Elio González, entre otros.En tanto, los empresarios convocados son Juan Carlos Pistán, gerente comercial de Austral Construcciones y el ingeniero Manuel Parras.Pistán fue responsable de 34 obras que Austral Construcciones desarrollaba de manera simultánea en la provincia y Parras de otras 9 adjudicadas a "Kank y Costilla", empresa adquirida por el grupo Báez., la primera de las cuales ya tuvo juicio oral y resultó condenada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión por supuesta administración fraudulenta, al igual que el empresario Báez, dueño de "Austral Construcciones", entre otros juzgados.Este veredicto del Tribunal Oral Federal 2 se encuentra apelado ante la Cámara Federal de Casación y no está firme.con procesamientos a funcionarios considerados de segunda línea jerárquica y a otros empresarios como el hijo de Báez, Martín Báez, ya fue enviado a juicio ante el mismo TOF2.Este Tribunal absolvió en el primer juicio a los 13 acusados por el delito de asociación ilícita y emitió condenas por administración fraudulenta.referido al rol de funcionarios y empresarios de Santa Cruz en el marco del supuesto direccionamiento de la obra pública nacional a favor de las empresas del grupo Báez sigue abierto en el juzgado de Ercolini, quien ahora ordenó las indagatorias.