“La Justicia es hoy un partido político que persigue a los líderes populares”.

El diputado nacional por el Frente de Todos,y el periodista brasileño, investigador de la causa causa judicial "Lava Jato" contra Luiz Inacio "Lula” Da Silva compartieron este jueves una charla tituladaen la sede de Casa Patria Grande.En su exposición, Valdés afirmó que la persecución judicial hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es “” y pretende “para que no sea candidata a presidenta y represente a los más humildes de la Argentina”.Asimismo destacó que “hasta denunciaron a su madre y a todo el grupo familiar” y agregó que incluso recientemente la Vicepresidenta resultóPor su parte, Leandro Demori explicó a Télam que los chats usados como fuente de su investigación, que demostraban las irregularidades de la causa que el juez Sergio Moro encabezó contra el presidente Lula Da Silva, no fueron cuestionados por ser “obtenidos de manera legal o ilegal porque la ley brasileña protege muy fuertemente al periodismo en estos casos”.Esto marca una diferencia de lo que ocurre en Argentina, donde la justicia se niega a tomar como evidencia los chats filtrados que demostrarían las dádivas de jueces, fiscales relacionados a causas que acusan a la Vicepresidenta y medios de comunicación en el conocido viaje a Lago Escondido por ser obtenidos presuntamente de manera ilegal.Además, Demori aseguró que al igual que ocurre con la figura de la Vicepresidenta argentina, en Brasilque terminó por construir una “situación social en aumento para que cuando pusieran a Lula en prisión fuera algo (entre comillas) ‘justificable’ para la población”.Finalmente el periodista brasileño aseguró que “la característica principal en común entre los dos casos de lawfare” que fueron objeto de debate así como en otros países de Latinoamérica es queEl diputado Valdés consideró en diálogo con esta agencia queque combatimos cuando “los dirigentes más representativos de la región se juntan a decir que esto es una injusticia” y explicó que, enfatizó Valdés y agregó que pese a la negativa de la Vicepresidenta, “hasta el 24 de junio (día que cierran las listas de candidatos a las PASO) voy a seguir militando para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata” porque si lo fuera “no habría debate sobre si hay o no PASO porque ella sería la candidata de la unidad”.Junto a los oradores estuvieron el coordinador general de Núcleo PT,, y el director de la Casa Patria Grande,, para compartir impresiones y similitudes del uso del sistema penal como arma de persecución política a lo largo de Latinoamérica.También se hizo una presentación del librocuyo compilador es el diputado Valdés, en la que pueden leerse los textos y discursos de Cristina Fernández de Kirchner, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales, Baltasar Garzón, Adoración Guzmán y Ernesto Samper, entre otros y otras.La publicación es una obra conjunta del Grupo de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), la CELAG, el Instituto Joaquín Herrera Flores y de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (ELAG).Por su parte el periodista brasileño Leandro Demori fue autor de la investigación sobre el escándalo en el armado de la causa judicial "Lava Jato" en perjuicio de Luiz Inacio "Lula" Da Silva.La actividad fue organizada por el grupo de brasileños Núcleo del Partido de los Trabajadores en Argentina y la Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner junto a miembros del colectivo de brasileños en Argentina y otros asistentes.