Manchester City e Inter definen la Champions con goleadores argentinos

Los goleadores argentinos, campeones del mundo en Qatar, frente a frente por el máximo trofeo de clubes de Europa.

Julián Álvarez / Foto: AFP.

Lautaro Martínez / Foto: AFP.

Probables formaciones

La sede de esta definición, que se iniciará a las 16 (hora de la Argentina) será el Estadio Olímpico Atatürk, en Estambul, Turquía, con una capacidad para 74.753 espectadores, y será televisada por ESPN y la plataforma Star +.El polaco Szymon Marciniak, de 42 años, quien arbitró la final de la Copa Mundial de la FIFA que Argentina le ganó a Francia en Qatar el 18 de diciembre pasado, será el referí asistido por sus compatriotas Pawe Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz.En caso de empate, se recurrirá a 30 minutos suplementarios y de subsistir la igualdad el trofeo se dirimirá mediante lanzamientos desde el punto penal, como ocurrió en 11 de las 67 definiciones, en las que cinco culminaron en la prórroga y solo una con un segundo cotejo, que fue la final de 1974 entre Bayern Munich de Alemania y Atlético Madrid de España.El glamour, la fiesta y el lujo de una final esperada por todos, entre el exquisito Manchester City que dirige el español, candidato de la mayoría con un juego que, aun sin título, lo hace el mejor del mundo, ante el duro Inter comandado porEl City además va por otro objetivo, nada menos que la "Triple Corona", compuesta por la Premier League y la FA Cup que ya conquistó, más la Liga de Campeones, un certamen que nunca ganó.El equipo inglés tiene cracks en todas las líneas, variantes ofensivas ilimitadas con el belga Kevin De Bruyne, Jack Grealish, el portugués Bernado Silva, el alemán Ilkay Gundogan, un nivel de jerarquía tan elevado que llegan a estar en el banco Phill Foden y el argelino Riyaf Mahrez.Queda como elemento desequilibrante el goleador noruego Erling Haaland, máximo anotador de la Premier con 36 goles y actual líder de la Liga de Campeones con 12 conquistas, factor determinante para que Álvarez, pese a su efectividad, no sea titular.Pero Inter no irá como "convidado de piedra" a la capital turca porque, si hay un equipo con disciplina y tesón que puede poner en riesgo el favoritismo del equipo británico, es el glorioso equipo de Milano, que fue Rey de Europa en tres ocasiones (1964, 1965 y 2010).: El "Toro, pese a una lesión en el tobillo derecho que le será tratada en el receso del verano europeo y que le complicó su tarea en Qatar 2022, es un delantero notable, de los mejores del mundo, pleno de potencia, ubicación y temple.Otro argentino que viste la casaca interista es el ex Estudiantes Joaquín Correa, desafectado en los días previos al mundial 2022 por el entrenador campeón mundial Lionel Scaloni, y también el promisorio juvenil Valentín Carboni.Pero el Inter también cuenta con atributos para aspirar a quedarse con la copa, un arquero camerunés Andre Onana, de gran nivel y un envidiable juego con los pies, Nicolo Barella en la zona media, incansable, la calidad del armenio Henrikh Mkhitaryan y dos buenos atacantes para ayudar a Lautaro como el bosnio Edin Dzeko y el "tanque" belga Romelu Lukaku.El City eliminó camino a la final a Leipzig, Bayern Minich y Real Madrid, para instalarse en la final, con la fase de grupos incluida, invicto con 7 triunfos y 5 empates.Por su parte, el Inter dejó en el camino a Oporto y Benfica, ambos de Portugal, y a su clásico rival, el Milan, sumando siete victorias, tres empates y dos derrotas, ambas en la fase de grupos ante Bayern Munich, con el que perdió de local y visitante.Real Madrid es el más ganador de este trofeo, conocido como "La Orejona" a causa de su gigantes asas que parecen grandes orejas, que pesa ocho kilos y mide 75 centímetros, con 14 títulos, seguido con Milan de Italia con 7 y Bayern Munich y Liverpool con 6.: Ederson; Kyle Walker, Rubén Dias, Manuel Akanji o Nathan Aké; John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Jack Grealish, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola: Andre Onana; Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij o Matteo Darmian; Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoglu o Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Lautaro Martínez y Edin Dzeko o Romelu Lukaku. DT: Simone Inzaghi: Szymon Marciniak (Turquía): Estadio Olímpico Atatürk (Turquía): 16:00 de Argentina: ESPN y Star +