Putin anunció el despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia a partir de julio

Islandia cerrará su embajada en Rusia, primer país en hacerlo desde la invasión en Ucrania

Islandia anunció este viernes el cierre temporal de su embajada en Moscú a partir del 1º de agosto, debido a la situación actual vinculada al conflicto en Ucrania, con lo que se convirtió en el primer país en tomar una decisión en este sentido.



"La situación actual simplemente no permite que la pequeña representación diplomática de nuestro país opere en Rusia", afirmó en un comunicado la ministra de Relaciones Exteriores islandesa, Thórdís Gylfadóttir.



Con esta acción, la pequeña nación nórdica se convirtió en el primer país en tomar una decisión de este tipo desde el inicio de la invasión en Ucrania.



La cancillería informó asimismo que la suspensión de operaciones aplicará a partir del 1 de agosto y convocó al embajador de Rusia para informarle de esta decisión, además de solicitar a Rusia que limite las operaciones de su embajada en Reikiavik -de acuerdo con el artículo 11 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas- y que se reduzca el nivel de representación diplomática, según un comunicado publicado del propio gobierno islandés.



Gylfadóttir aseguró que "esta no ha sido una decisión fácil" dadas las "ricas relaciones" entre ambos países desde la independencia de Islandia (1944) y argumentó que "la situación actual simplemente hace inviable que el pequeño servicio exterior de Islandia opere una Embajada en Rusia", consignó la agencia de noticias AFP.



Las autoridades islandesas sostienen que "ya no es justificable" mantener las operaciones de su Embajada en Moscú, puesto que las relaciones comerciales, culturales y políticas con Rusia se encuentran en estos momentos en su punto más bajo.



El comunicado subraya, no obstante, que la decisión de suspender las operaciones de su Embajada en Moscú no constituye una ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.



"Espero que las condiciones algún día nos permitan tener relaciones normales y fructíferas con Rusia, pero eso depende de las decisiones que tome el Kremlin", añadió la titular de Asuntos Exteriores.



Por último, la cancillería indicó que Islandia tiene 18 embajadas en el extranjero y prioriza su ubicación "en función del alcance de los vínculos económicos, políticos y culturales o de la cooperación al desarrollo".