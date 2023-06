Otra escuela suspendió las clases en Rosario: "Con nuestras alumnas y alumnos no"

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que todos los hechos denunciados por los docentes son investigados.

"Los docentes conocen el territorio y estuvieron trabajando en la semana con las familias, para saber si detrás de la primera nota había chicos haciendo una broma. Pero anoche recibieron otra nota Martín Lucero, secretario general del Sadop

"No queremos que nos acompañen, queremos que lo resuelvan. Basta de Inseguridad. Cuidemos las escuelas. Con nuestras alumnas y nuestros alumnos no" Comunicado del Sadop

La escuela "Nuestra Señora de Itatí", ubicada en el barrio Las Flores de Rosario, suspendió este viernes nuevamente sus actividades, luego de que los directivos recibieran por segunda vez en cinco días una nota con una amenaza de que iban a "matar a todos", informaron fuentes policiales y educativas.Se trata de una escuela privada ubicada sobre la calle Flor de Nácar al 7000, del barrio Las Flores, en la zona sur de Rosario, cuyos directivos denunciaron en la comisaría 21ra. que el jueves a la tarde recibieron una nota intimidatoria en la que les advertían que iban a "matar a todos", detallaron las fuentes a Télam.A raíz del hecho,Lo mismo sucedió el lunes y martes pasado, luego de que el domingo ese establecimiento de nivel educativo primario y secundario recibiera una amenaza similar."Los docentes conocen el territorio y estuvieron trabajando en la semana con las familias, para saber si detrás de la primera nota había chicos haciendo una broma. Pero anoche recibieron otra nota y por las dudas hoy no hay clases y siguen averiguando qué sucede", explicó a la prensa el secretario general del Sindicato de Docentes Privados (Sadop) de Rosario, Martín Lucero.El gremialista confirmó que(Amsafe), que anunció que el martes 13 las escuelas no abrirán sus puertas en reclamo de mayor seguridad y del cese la violencia de la que son víctimas las comunidades educativas de Rosario en los establecimientos escolares públicos y privados."No queremos que nos acompañen, queremos que lo resuelvan. Basta de Inseguridad. Cuidemos las escuelas. Con nuestras alumnas y nuestros alumnos no", expresa el comunicado divulgado por Sadop al adelantar que se plegará a la jornada de reclamo convocada en toda la provincia para el martes próximo.En tanto desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicaron que todos los hechos denunciados por los docentes y autoridades educativas son investigados por la fiscalía de flagrancia de turno.