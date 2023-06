La particular historia del Inter de Miami, el destino elegido por Messi

Quiénes son los dueños del Inter de Miami

Un estadio pequeño para una figura tan grande

Messi había anticipado su decisión

Una contratación impactante pensando en el Mundial

Una propuesta imposible de rechazar

Cuándo se verá a Messi jugando en el Inter de Miami

Messi y Miami, dos nombres que de por sí parecen matchear, lo harán desde el mes que viene, cuando el capitán de la Selección argentina se incorpore al Inter, el equipo local, en un sorpresivo pase luego de confirmarse el alejamiento del París Saint Germain (PSG).En efecto, “La Pulga” desechó la oferta del fútbol árabe -la más suculenta- y la posibilidad de regresar al Barcelona -la más cercana a su corazón- para optar por esta experiencia en la Major League Soccer, que auna equipos de Estados Unidos y de Canadá.Desde septiembre de 2021, los dueños del club que se encuentra último en la tabla de posiciones de la Conferencia Este son los hermanos Jorge (hijo) y José Mas Canosa, hijos de Jorge Mas Canosa, furioso anticastrista, ideólogo de los atentados a hoteles de La Habana, y fallecido en 1997. Ambos compraron las acciones del empresario boliviano Marcelo Claure y del japonés Masayoshi Son, para quedarse con el 48% del total. David Beckham, la leyenda del fútbol inglés y ex jugador de Los Angeles Galaxy, se quedó con un 10%.La familia Mas Canosa, miembros de la Asociación Cubano Americana, está asociada al fuerte lobby pro bloqueo de la isla, y refrenda a Miami como centro de poder de los exiliados. De hecho, Jorge Mas Canosa participó de la invasión de Playa Girón de 1961, orquestada por la administración Kennedy, y que fracasó estrepitosamente.Los hijos, ahora volcados al negocio del fútbol, cuentan con el sustento de la empresa familiar, la constructora MasTec, que se expandió millonariamente tras las devastadoras consecuencias de huracán Katrina de 1992, que azotó principalmente al estado de La Florida. Luego, MasTec se dedicó al negocio del petróleo y el gas, al que está abocado actualmente.Tras la compra de la mayoría accionaria, los Mas Canosa se plantearon contar con Messi antes de 2025, pero se adelantaron 2 años. Ahora les falta construir un estadio con mayor capacidad, el que se llamará “Miami Freedom Park”. Hasta el momento, sólo cuentan con una cancha “temporal”, a la que puede meterse el público sin restricciones. De hecho, el reducto inaugurado en 2020 y ubicado en Fort Lauderdale (a 45 km de Miami) tiene una capacidad de apenas 18.000 espectadores (menor a las del Nacional B de Argentina, inclusive).Quienes recuerdan una entrevista brindada en 2021, sabían que Inter de Miami era un destino más que factible para el astro. Es que había declarado que quería tener la experiencia de jugar en la liga norteamericana. En ese entonces, se había ido del Barcelona de una forma casi intempestiva -por las complicaciones financieras blaugranas- para aterrizar en el PSG. Y un dato más: el futbolista compró un departamento de lujo en el Porsche Design Tower en diciembre de 2019. El edificio tiene 60 pisos y está frente al mar.Muchos asociaron la inversión que supone traer a Messi a la Major League Soccer, con el hecho de que Estados Unidos, más Canadá y México, serán los organizadores del próximo Mundial, en 2026, con el nuevo y ambicioso formato de 48 selecciones jugando un total de 80 partidos: un negocio enorme en términos de derechos de transmisión.Según trascendió, Messi cobrará 40 millones de dólares por temporada, en un contrato de 3 temporadas, renovable anualmente. Pero no queda acá: incluye una opción de compra del 5% del club (Messi podría ser accionista y jugador) y una parte de los ingresos de los nuevos suscriptores del servicio de transmisión en Apple TV+. Los tickets para ver al Inter aumentaron nada menos que un 1000% desde el anuncio de la llegada del futbolista, y algunos llegan a los 9.000 dólares.El club que comenzó a competir hace apenas 2 años y no cuenta con título alguno, presentará a su estrella el 21 de julio, en el partido ante el Cruz Azul, por la Leagues Cup, donde participan equipos de México y EEUU. Menuda tarea le quedará al argentino: el Inter marcha último en las posiciones de la Conferencia Este (puesto 15 de 15) con 5 partidos ganados, ningún empate, y 11 derrotas. Quizás extrañe a Gonzalo “Pipita” Higuaín, su goleador histórico con 29 tantos, ya retirado en octubre de 2022.