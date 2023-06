"No vamos a discutir si Massa sí o Massa no, primero hay que ordenar la coalición"

Cecilia Moreau aseveró que no tendrán "una aptitud de ruptura" con el FdT. / Foto: Victoria Gesualdi.

El congreso del Frente Renovador El sábado, unos 12.000 congresales del FR se darán cita en el estadio Arenas (ex Direct TV) en Malvinas Argentinas para definir la estrategia electoral del espacio, a 14 días del cierre de listas para las PASO.



La presidenta de la Cámara de Diputados,, sostuvo este viernes que elque se reunirá el sábado en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas no discutirá si el ministro de Economía,se presentará o no como precandidato presidencial por el Frente de Todos (FdT), y afirmó queporque "no hay orden económico si el Gobierno no se ordena políticamente"."Lo primero que tenemos que hacer es ordenar la coalición. Ese ordenamiento acompaña al orden económico y no hay orden económico si el gobierno no se ordena políticamente. El congreso del Frente Renovador va a tener una dinámica de debate político donde no vamos a definir candidaturas antes que estrategia política", expresó la dirigente, miembro del FR, en declaraciones a la radio AM750.En esa línea, aseveró:y señaló que "en 2019 hubo otros mecanismos de selección de candidatos que lograron buenos resultados electorales".El FR que conduce Massa reforzó esta semana undel 13 de agosto dentro del FdT y en favor de la nominación de un candidato presidencial competitivo y una fórmula única.En sus declaraciones de este viernes, Moreau aseveró quey en especial "con los compañeros de nuestro espacio en la provincia de Buenos Aires".Para la titular de la Cámara de Diputados, Massa "no puede ser ministro de un Gobierno que se esté tirando barbaridades en los medios por unas PASO" y consideró quePara Moreau, el acuerdo para una candidatura de consenso "va tomando cada vez más fuerza" porque "se entiende en los argumentos"."Hay que ordenarse políticamente, veo a muchos haciéndose los cocoritos, y de alguna manera eran los mismos que hacen 15 días decían que iban a esperar a ver que decía Cristina. Ahora Cristina no dijo nada, y son todos cocoritos", afirmó Moreau.Sostuvo asimismo quee indicó que "no se entiende qué es lo que quieren discutir"."Hay que correrlo al Presidente del medio, es el Presidente y es el que tiene que llamar al diálogo en estos días para construir ese programa", concluyó.