El Enacom rechazó la "amenaza por carta documento" de Telecom

Según el Enacom, Telecom había “amenazado por carta documento” a los integrantes del directorio del organismo.

Elrechazó las cartas documentos enviadas por la empresaa los miembros de su directorio, y exhortó a la firma a cesar “toda acción intimidatoria y amenazante”.Según el ente regulador,para que no aprueben una resolución preliminar que otorga un plazo de 30 días a Personal, Movistar y Claro, para que den acceso a sus redes a la firma Telecentro como Operador Móvil Virtual (OMV)."Siendo Ud. miembro del directorio del Enacom, le hacemos saber que le reclamaremos civilmente en forma personal todas y cada uno de los perjuicios y gastos que le ocasionará a Telecom, con su participación en esta decisión", sostuvo el representante legal de la empresa en la carta documento enviada a cada uno de los miembros del directorio.El párrafo final del texto advierte que también denunciarán ante la Justicia Penal Federal "la comisión de los delitos tipificados en los artículos 248 y 265 del Código Penal"., indicaron a Télam fuentes del grupo.La reunión del directorio en cuestión fue presidida por, y participaron en ella Gonzalo Quilodrán, Alejandro Gigena, Florencia Pacheco y los opositores Silvana Giudice y Jose Corral.A través de la Resolución Sintetizada 897/2023 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Enacom difundió un acta -aprobada el pasado miércoles- en la cual rechazó la carta documento., un día después de la reunión de directorio en la cual se aprobó la resolución.Del mismo modo, tildó como “falaces, maliciosas e improcedentes” las conductas que Telecom le atribuyó al directorio, y rechazó el argumento de la empresa en el cual señalaron que el Enacom carece de facultades para ordenar a las empresas el acceso de Telecentro como OMV.En ese marco, citaron la Resolución 38/2014 de la Secretaría de Comunicaciones, la Resolución 38/2016 del ex Ministerio de Comunicaciones y la Ley 27.078 que habilitan al Enacom a intervenir “cuando las partes no logren llegar a acuerdos sobre los términos del acceso a la red”.“No resulta razonable la conducta del Administrado toda vez que cuando no se siente perjudicado por las disposiciones que estipula el mentado Reglamento se somete voluntariamente y sin oposición al procedimiento allí establecido, sin embargo, cuando considera que la decisión a la que finalmente se arribaría podría no satisfacerle, lo tacha de nulidad absoluta”, indicó el Enacom.El organismo regulador señaló que, y rechazó “la configuración de los delitos indicados”.“Exhorto a vuestra firma al cese de toda acción intimidatoria y amenazante bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que correspondan”, concluye el documento que lleva la firma del presidente del Enacom, Claudio Ambrosini.