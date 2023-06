Larreta volvió a desafiar a Macri: "Se está en desacuerdo en sumar dirigentes, que explique las razones"

Con una conferencia de prensa formalizaron la incorporación de José Luis Espert a JxC. Foto Daniel Dabove

La llegada de José Luis Espert a Juntos por el Cambio no calmó las tensiones en la alianza opositora y los precandidatos presidenciales por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, volvieron a chocar respecto de la posibilidad de incorporar al gobernador cordobés Juan Schiaretti.El jefe de Gobierno porteño pidió al expresidente Mauricio Macri que si está "en desacuerdo" en sumar nuevos dirigentes a Juntos por el Cambio, como el caso de Schiaretti, que "explique las razones"., dijo Larreta el jueves por la noche en declaraciones a Canal 9 Litoral de Paraná, y explicó que "una cosa es Córdoba y otra el desafío nacional que hay".En ese marco, aseveró que "la situación es más grave que discutir candidaturas" y reclamó hacia el interior de la coalición opositora "trabajar y poner energías en un cambio profundo y no en discusiones y peleas de políticos"., completó en una entrevista con el programa "Cuestión de Fondo".Por su parte,sostuvo que no quiere que Juntos por el Cambio "se convierta en una herramienta para que nada cambie" y rechazó la posibilidad de que sean metidos "por la ventana" quienes "no quieren cambiar absolutamente nada", en una nueva negativa a la eventual incorporación del gobernador cordobés a la coalición opositora., expresó Bullrich en un posteo en Twitter que realizó este jueves, tras una visita a La Matanza."No quiero un cambio partidocrático, de políticos con políticos. No quiero que Juntos por el Cambio deje de ser una fuerza del cambio. Juntos por el Cambio es la fuerza del cambio. Nosotros somos los primeros que vamos a defender Juntos por el Cambio y no queremos que Juntos por el Cambio se convierta en una herramienta para que nada cambie", sostuvo la titular del PRO en uso de licencia.En ese sentido, agregó: "Vamos al cambio. No queremos que nos metan por la ventana los que no quieren cambiar absolutamente nada".en la que estuvieron las autoridades de los partidos que que conforman la coalición opositora, pero no se hicieron presentes las principales figuras de la alianza."Reafirmamos la firme vocación de ampliarnos y el concepto de hacer todos esos esfuerzos de ratificar la voluntad para el fortalecimiento y la unidad de Juntos por el Cambio. De parte de la UCR, bienvenido José Luis", dijo el titular de la UCR, Gerardo Morales, en una conferencia de prensa en una confitería del barrio porteño de Recoleta.Participaron de la rueda de prensa el secretario general del PRO, Eduardo Machiavelli; el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el referente de Encuentro Republicano Federal, Miguel Angel Pichetto y el recientemente incorporado Espert."Me alegro mucho que el PRO haya resuelto definitivamente esta situación y nos encaminemos a la ampliación y a una mayor capacidad de gobernabilidad", dijo Morales.Por su parte, Machiavelli -que responde a Horacio Rodríguez Larreta- expresó: "Necesitamos ampliarnos, ser más, y por eso hoy estamos celebrando un capitulo de esa ampliación" y agregó: "En nombre del PR le quiero dar la bienvenida".En ese marco, el representante del PRO dijo que "la unidad de Juntos por el Cambio no está ni estuvo ni va a estar en discusión".A su turno, Ferraro calificó la incorporación de Espert como "una buena noticia" y dijo que la figura del liberal "le aporta y representa valores e ideas que están asociadas a la lucha por la libertad y el liberalismo democrático y plural"."Estamos convencidos de que ampliar el espacio opositor sirve", dijo el representante de la CC.