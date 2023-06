Julian Assange se prepara para otra ronda en su batalla legal tras perder la última apelación

En caso de ser extraditado y condenado, Assange podría pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad. Foto AFP.

El extenso proceso legal deentrará el próximo martes en una nueva fase, cuando el equipo legal del fundador de WikiLeaks presente unaluego de perder un recurso similar.Así lo confirmó en un mensaje en Twitter Estela Assange, esposa del periodista que enfrenta una severa condena en los Estados Unidos si es extraditado desde el Reino Unido.El Gobierno de, y alega que el periodista puso en peligro la seguridad nacional al publicar miles de documentos clasificados a través de su plataforma WikiLeaks, revelando operaciones confidenciales y exponiendo información sensible.En caso de ser extraditado y condenado,ya que las acusaciones que enfrenta llevan consigo penas de prisión significativas.“El asunto pasará entonces a una audiencia pública ante dos nuevos jueces en el Tribunal Superior y seguimos siendo optimistas de que prevaleceremos y de que Julian no será extraditado a los Estados Unidos", afirmó Estela.John Shipton, padre de Julian Assange, respaldó la nueva apelación, asegurando que los motivos para una nueva audiencia son "claros, firmes y justos", según consignó el diario The Guardian."La familia de Julián observa horrorizada, y todas las personas imparciales del mundo observan con profunda inquietud y alarma", añadió Shipton.La defensa de Assange sostiene que la ex ministra del Interior Priti Patel, se equivocó al aprobar la orden de extradición, ya que esta acción violaría el tratado de extradición entre Estados Unidos y Reino Unido, que establece que "no se concederá la extradición si el delito por el que se solicita es un delito político".Además, el equipo legal argumentó que está siendo procesado por ejercer su derecho a la libertad de expresión y que la solicitud de extradición en sí misma constituye un abuso de proceso.También acusan al gobierno de Estados Unidos de distorsionar de forma sistemática los hechos fundamentales del caso ante los tribunales británicos.