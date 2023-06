Economía canjeó $7,4 billones de títulos en pesos, el más grande de la historia argentina

La portavoz presidencial destacó el éxito del canje de deuda en pesos

Gabriela Cerruti destacó que el canje de deuda que se concretó "se realizó muy exitosamente" y señaló que eso "despeja completamente el segundo semestre" del año.



"Este era uno de los puntos que se estaba aguardando para avanzar en los nuevos acuerdos y las negociaciones que se están llevando adelante" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo Cerruti esta tarde en conferencia de prensa en Casa Rosada.



En ese contexto, sostuvo que "fue un canje que se realizó muy exitosamente" que "despeja completamente en cuanto a la deuda en pesos el segundo semestre", expresó la vocera momentos antes de que el Ministerio de Economía informara que canjeó hoy títulos emitidos en pesos que vencían hasta septiembre por ,4 billones, sobre un total de 9,5 billones de vencimientos.



"Esperamos que antes de fin de mes avanzar con los puntos que faltan con el Fondo para ingresar a una nueva etapa", añadió la portavoz presidencial.



Cerruti destacó también los datos de crecimiento Industrial "en el primer trimestre del 2,6%", en abril del "1.7 interanual y 1,2% respecto al mes previo".



Además, contó que la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, le informó que "llevamos 32 meses consecutivos de crecimiento en empleo formal" y que en el empleo industrial son "20 meses consecutivos, el mejor número de 2009".



En cuanto a las cifras de consumo, la portavoz presidencial indicó que en marzo "el índice de ventas totales en los supermercados creció un 3,8 interanual", y que mayo "fue el mes de más ventas de tickets de cines desde 1997".



Además, señaló que en el primer cuatrimestre ingresaron al país "2,3 millones de turistas, un 190% más que en el mismo período del año pasado" y "salieron 3,6 millones, un incremento del 122%".



"A pesar de las dificultares que tenemos claro, como la inflación y el poder adquisitivo de los salarios, seguimos en una senda de ordenamiento económico y de crecimiento, haciendo sentar bases muy sólidas para seguir adelante con el proyecto de Gobierno", completó.



Sobre el pedido de unidad que los mandatarios provinciales peronistas realizaron ayer, tras reunirse en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la portavoz manifestó que "el Presidente tomó nota del comunicado gobernadores, pero no hizo ningún comentario".



En cuanto a la posibilidad de que los candidatos renuncien a sus puestos en el Ejecutivo, como ocurrió en 2021, Cerruti aclaró que "la mayoría de los funcionarios estarán en campaña", porque "de lo contrario ningún presidente podría ir a la reelección".



En ese marco, puntualizó que "el Presidente estará abocado el 100 por ciento a la gestión" y los funcionarios candidatos "por lo general estarán a disposición de la gente para ser votados".



No obstante, no descartó encuentros con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Sergio Massa por el armado electoral el Frente de Todos (FdT).



En ese sentido, refirió que "el cierre de listas siempre genera una ansiedad previa, pero luego todo vuelve al cauce normal".



Ante una consulta, la portavoz descartó una fractura en el FdT y contestó que "por lo que veo, el que se puede fracturar es Juntos por el Cambio".



Por otra parte, Cerruti comunicó que el jefe de Estado tiene agendados "viajes al exterior, como a Brasil a fin de este mes y al G20 de India en septiembre", pero descartó la posibilidad de que viaje a Washington en el marco de la negociación con el FMI al afirmar que "no hay nada previsto".