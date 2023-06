EEUU y el Reino Unido lanzaron una nueva asociación económica frente a China

Joe Biden y su homólogo británico, el primer ministro Rishi Sunak, promocionaron su "apoyo inquebrantable" a Ucrania y compartieron la condena a la "agresión brutal" de Moscú durante su encuentro en la ciudad de Washington, este jueves: https://t.co/jaNerwTO35 pic.twitter.com/MpoqXds1EM — CNN en Español (@CNNEE) June 8, 2023

, en la energía nuclear civil, en el suministro de metales indispensables para la transición energética y un acuerdo sobre protección de datos.Al igual que otros aliados de Estados Unidos, el Reino Unido está preocupado por las consecuencias de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Biden, que incluye ayudas millonarias para la industria de la energía verde, así como el impulso de la industria nacional y de los productos fabricados en Estados Unidos.En este sentido, Sunak consiguió excepciones para los industriales británicos, informó la agencia de noticias AFP.El acuerdo mitiga algunos de los problemas causados por la Ley IRA, con, recogió el diario británico The Guardian.Un acuerdo daría a los compradores de vehículos fabricados con minerales críticos procesados, reciclados o extraídos por empresas británicas acceso a créditos fiscales en línea con esa norma insignia de la gestión Biden.como los misiles hipersónicos.Las autoridades de Reino Unido insistieron en que el nuevo enfoque específico, en lugar de un acuerdo de libre comercio, era una mejor respuesta a los retos económicos planteados por China y la invasión rusa de Ucrania.Antes del anuncio de acuerdo, Biden y Sunak dieron una conferencia de prensa.El primer ministro británico, al ser consultado, si el acuerdo atlántico de este jueves demuestra el fracaso de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, respondió que se trata de un acuerdo "único en su género" y que es "ambicioso" en cuanto al refuerzo de la seguridad económica y la investigación de tecnologías del futuro para aumentar el empleo.Sunak afirmó que los gobiernos deben abordar la IA con el "mismo espíritu de urgencia" que el cambio climático, pero no especificó cómo piensa abordar el problema. Sí anunció en Washington que Londres acogerá la primera cumbre mundial sobre inteligencia artificial el próximo otoño boreal.Dijo también estar "encantado" con el apoyo que dijo que la Casa Blanca dará a esta iniciativa.Además, calificó de "indispensable" la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos y afirmó que ambos países deben cooperar para proteger su seguridad económica y contrarrestar las amenazas de Rusia y China.En tanto,El mandatario estadounidense también Biden dijo que se necesita "un consenso" para elegir al futuro jefe de la OTAN y calificó al ministro de Defensa británico, Ben Wallace, un potencial candidato, como "muy cualificado"."Quizás" un británico podría ponerse al frente de la Alianza Atlántica, cuando en octubre termine el mandato del actual secretario general, Jens Stoltenberg, consideró Biden. "Vamos a tener que hallar consenso dentro de la OTAN", dijo.La acogida amistosa refleja una relación bilateral mucho más fluida que la existente en tiempos de los ex primeros ministros británicos Boris Johnson y Liz Truss.Ambos se han reunido varias veces, al margen de cumbres internacionales y para lanzar una colaboración militar con Australia.Estados Unidos, Australia y el Reino Unido anunciaron en 2021 un histórico pacto de defensa para el desarrollo de submarinos nucleares por parte de los australianos y cuyo objetivo es neutralizar el creciente poderío de China en el Indo-Pacífico.