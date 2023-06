Sergio Agüero: "Messi buscó la felicidad"

El "Kun" y Messi vivirán en Miami

"CUANDO JUEGUE VA A QUERER GANAR, PERO SE VA A TENER QUE DIVERTIR". Kun Agüero habló de la llegada de Messi a Inter Miami y de cómo será el perfil de Leo en la MLS.



Sergio "Kun" Agüero explicó este jueves que su amigo Lionel Messi buscó más "la felicidad que la presión de seguir ganando", en relación con la decisión de irse al Inter Miami de los Estados Unidos y no continuar en el fútbol europeo."Fue sorprendente para todos porque se estaba hablando mucho del Barcelona, pero al final la decisión la tiene él y creo que buscó más la felicidad que seguir con esa presión de seguir ganando", afirmó el exjugador surgido en Independiente en ESPN, en donde está contratado."Al final jugando va a querer ganar. Se tiene que divertir y pasarla bien, no sé si va a ganar todos los partidos acá... Igual, cuando jugás más libre, te salen las cosas mejor", comentó Agüero desde Estados Unidos.El "Kun", quien se retiró del fútbol por un problema cardíaco cuando se aprestaba a debutar con la camiseta del Barcelona, adelantó que como está "seguido" en Miami irá a verlo "cada vez" que pueda."Cuando estás más tranquilo las cosas te van saliendo, en la Selección la pasa bien con los compañeros y está muy contento, cualquier cosa que haga lo va a hacer con alegría", comentó.Por último, Agüero se animó a vaticinar qué pasará en el futuro con Messi en el Mundial 2026 y dijo: "Conociendo a Leo, que se cuida mucho en lo físico, una puerta abierta hay que dejar. Obviamente no va a estar al nivel del último Mundial, pero es Messi. En una pelota parada te puede hacer un gol. Una puertita abierta hay que dejar... O dos".Messi anunció el miércoles su llegada a Inter Miami luego de las diferentes vueltas dadas por Barcelona de España, para sellar su regreso, algo que finalmente no se concretó.