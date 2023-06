Petro y el ELN aplazan un día la firma en Cuba de un acuerdo de tregua

El diálogo se realiza con intermediación del gobierno cubano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pospusieron un día la firma de un acuerdo de alto el fuego temporal que estaba prevista para este jueves en Cuba, al cierre de una tercera ronda de contactos de paz.En un comunicado emitidode firma del acuerdo en La Habana,Más temprano, el Gobierno colombiano había dicho quedefinitiva tras décadas de conflicto armado., dijo el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, mientras Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, era esperado en La Habana.En declaraciones a periodistas, Rueda dijo que el alto el fuego será por seis meses, pero no cuándo comenzará a regir.señaló.El funcionario destacó que "es la primera vez" que el ELN, que ya participó de otras instancias de diálogo a lo largo de varias décadas, acuerda con un Gobierno un mecanismo de control y verificación como el que han alcanzado., informó la agencia de noticias Europa Press.Petro mismo había anticipado ayer que hoy viajaría a La Habana a hacer algo "muy importante".proclamó noche ante una multitud que se movilizó en Bogotá en respaldo a unas reformas que impulsa el mandatario.Es probable que también participe en la clausura de la tercera ronda de estas negociaciones el máximo líder del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, de quien 'Antonio García' es un alias.Esta semana, la Fiscalía de Colombia suspendió todas las órdenes de captura que había emitido contra él, para reconocerle como representante e interlocutor válido de la guerrilla en la mesa de diálogo, que ya ha completado tres ronda., que inició en noviembre en Venezuela y continuó en marzo en México y desde el 2 de mayo en Cuba.El avance de estos diálogos se había estancado desde enero, cuando el ELN rechazó el cese al fuego bilateral de seis meses que el presidente había anunciado la víspera de Año Nuevo.Los rebeldes argumentaron entonces que el cese no había sido acordado en la mesa de negociaciones, y desde entonces las agresiones armadas entre las dos partes no han cesado.Entre esas agresiones se incluye un ataque a finales de marzo con armas largas y explosivos que dejó diez militares muertos cerca de la frontera con Venezuela y que puso en la cuerda floja el proceso de negociación., bajo la inspiración de la revolución cubana.Las negociaciones con ELN habían iniciado en 2018 en La Habana, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).Pero el proceso fue sepultado por su sucesor Iván Duque (2018-2022), tras un atentado con coche bomba contra una escuela de policía que dejó 22 muertos.Desangrado por medio siglo de conflicto armado, Colombia ha intentado numerosas negociaciones de paz con los grupos armados, muchas de ellas fallidas.Un histórico pacto negociado en La Habana en 2016 desarmó a la poderosa guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la transformó en partido político.La delegación del ELN regresó a La Habana, de donde salió en septiembre de 2022, tras la llegada de Petro al poder.Su predecesor había reactivado en 2019, después del ataque contra la escuela de policía, las órdenes de captura contra los negociadores del grupo armado y exigió su extradición, lo que abonó para que el expresidente estadounidense Donald Trump incluyera a Cuba en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo.Petro ha expresado su rechazo a esta medida, y la delegación del Gobierno ha dicho que espera que el éxito en la negociación de paz con el ELN contribuya para que la isla caribeña sea retirada de esta lista negra.