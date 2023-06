Rozanski: "Esta Corte no corrió los límites, directamente los eliminó"

Entrevista a Carlos Rozanski sobre la justicia y el poder de la Corte Suprema VER VIDEO

El exjuez federal Carlos Rozanski advirtió que la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros afrontan un pedido de juicio político en el Congreso, "no corrió los límites sino que directamente los eliminó", a partir de resoluciones como las que suspendieron las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan, lo que, dijo, "dificulta muchísimo la posibilidad de reaccionar"., sostuvo Rozanski, expresidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, al comparar al actual tribunal con el que heredó Néstor Kirchner al llegar al poder en 2003.Rozanski cumplía funciones como juez en la Cámara del Crimen en Bariloche, Río Negro, cuando Kirchner decidió impulsar una renovación de la Corte Suprema en 2003."Estaba en el corazón del Poder Judicial y no había ninguna duda de que un sector era corrupto. Pero la diferencia es que esa Corte corrió los límites de la legalidad y esta Corte directamente los eliminó", sostuvo el exmagistrado en una entrevista con Télam Radio.Para Rozanski, "frente al corrimiento de los límites hay algunas chance de reaccionar, como lo hizo en aquel entonces Kirchner: reaccionó a las instituciones y se pudo terminar con esa Corte", rememoró.Pero planteó que "hoy la situación es mucho más crítica porque, al eliminarse los límites de la legalidad, se dificulta muchísimo la posibilidad de reaccionar. Y precisamente porque uno de los secretos de ese poder real fue desarticular los mecanismos de control".Para Rozanski, es el contexto en el que hoy actúan esos sectores del Poder Judicial el que "inmoviliza a quienes debieran reaccionar"."Hay jueces o juezas buenos, pero el problema es que el poder lo tienen los malos. Y ellos son quienes en la práctica impiden accionar y el resto está absolutamente inmovilizado", sostuvo.El exmagistrado evaluó que "como nos han sacado los límites, los abogados ni siquiera sabemos cómo responder porque en la Facultad no enseñan que puede haber una Corte que haga todo esto. La Constitución lo prevé, pero también prevé que funcione la Constitución y la Corte la acaba de violar, como en el caso de las elecciones suspendidas en San Juan, por ejemplo".Para Rozanski, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados está "haciendo un trabajo magnífico", pero a la vez los legisladores "están avisados de que no van a tener los votos para avanzar porque se lo anunciaron los de la oposición sin importar las pruebas que aparezcan".Por último, manifestó que "la dictadura en Argentina duró menos que en el resto de la región por las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, Hijos y toda la resistencia. Por el pueblo movilizado. El 2x1 (a los represores condenados) también terminó por la gente en la calle. Por eso, tenemos elementos humanos de sobra para enfrentar esto", concluyó.