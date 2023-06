"Otra trapisonda" dijo Moreau sobre nulidad de entrecruzamiento de llamados

El diputado del FdT, Leopoldo Moreau criticó la decisión del Tribunal de Apelaciones sober Lago Escondido.

Otra trapisonda del Partido Judicial. Sólo falta que por medio de un fallo dicten una especie de Ley de Autoamnistía — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) June 8, 2023

El diputado del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau atribuyó hoy a "otra trapisonda del Partido Judicial" la decisión del Tribunal de Apelaciones de declarar la nulidad de un entrecruzamiento de llamados entre los imputados en la casa que investiga el viaje de funcionarios porteño, jueces y empresarios del Grupo Clarín a Lago Escondido."Otra trapisonda del Partido Judicial. Sólo falta que por medio de un fallo dicten una especie de Ley de Autoamnistía que establezca que cualquier delito perpetrado por un juez (prevaricato, dádiva, abuso de autoridad, etc.) está eximido de responsabilidad penal. Ya no hay límite para la desvergüenza", expresó Moreau desde su cuenta de Twitter.El dirigente hizo referencia a la decisión de este jueves del Tribunal de Apelaciones de declarar la nulidad de un entrecruzamiento de llamados que se había ordenado cuando la causa por el viaje a Lago Escondido se tramitaba en Bariloche.El expediente tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D'Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.La causa por elen Lago Escondido tramitó en Bariloche pero luego pasó a los tribunales federales de Retiro por orden de la Cámara de Casación., día en que losy desde allí se dirigieron a la estancia, en fechas en las que también se alojaron los