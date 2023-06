Cerruti: "Este gobierno no le ha pagado nunca a un periodista"

Conferencia de prensa de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti VER VIDEO

El Gobierno de Alberto Fernández "no le paga a los periodistas como le pagan otros funcionarios de otros gobiernos para que hablen a favor o en contra" de determinados dirigentes, subrayó hoy la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti., añadió la Portavoz en conferencia de prensa desde Casa Rosada.Al ser consultada sobre la línea editorial de los medios a los que le ha concedido reportajes el Presidente, la portavoz señaló que el jefe de Estado "ha dado entrevistas al canal TN, al Diario.ar, a una cantidad de medios que los colegas (periodistas) no se van a sentir identificados con la etiqueta" de oficialista., subrayó Cerruti.Luego señaló que "todos sabemos perfectamente que en este país se le paga a algunos periodistas para que hablen a favor o en contra de determinada persona, pero este gobierno no le ha pagado nunca a un periodista en estos cuatro años".Al respecto, remarcó que "hay un video circulando en Internet que hace mención a todo eso, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta), que no escuché hasta ahora quiénes lo desmintieron o no. Pero además también supongo que los periodistas saben de qué estamos hablando".Esta semana circuló un video por las redes sociales en el que se escucha a los periodistas de Radio Rivadavia Jonathan Viale y Ángel "Baby" Etchecopar conversando, supuestamente fuera del aire, sobre la "compra de un paquete de periodistas" por parte de "Horacio", en una aparente referencia al jefe de gobierno porteño."Horacio no entiende cómo se manejan estas cosas, cree que compra un paquete de periodistas que le responden, hay otros que no y no lo puede entender. Entonces estamos teniendo problemas. Yo tengo un quilombo ahora con ese muchacho. Él cree que todos le tienen que responder", dice VialeY Etchecopar responde: "A esos tipos hay que cobrarles y dejarlos que se estrellen".La Portavoz, en tanto, señaló que "hemos soportado que se escribieran cosas sobre el Presidente, sobre su familia, sobre otras personas del gobierno completamente distantes con la realidad, insultantes, agraviantes, mentirosas y no hemos siquiera ejercido una acción jurídica contra ninguno de los periodistas, por tanto seguimos sosteniendo la libertad de expresión y de prensa".Finalmente, Cerruti retomó el mensaje que dio el jefe de Estado para el día del periodista y expresó: "La enorme mayoría de los periodistas son trabajadores que hacen su trabajo honestamente, que chequean la información, que viven de su salario, en muchos casos precarizado"."Este gobierno tomó medidas respecto a los trabajadores de prensa en el último tiempo, una de ellas es el reconocimiento del sindicato Sipreba para que sean defendidos los derechos de los trabajadores de prensa y la otra es la reglamentación que se publicó hoy en el boletín oficial de género en medios", completó.