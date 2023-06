El cabo Bulacio, un fervoroso creyente que fue injustamente preso por el robo de 4 pesos

El Cabo Bulacio. (Ilustración de Osvaldo Révora)

Al servicio de la comunidad

La ley del garrón

Por entonces, el jefe del Servicio de Calle era el oficial Aquino, al que sus hombres, cariñosamente, llamaban “El Chancho Blanco”.

y alternaba sus funciones con la difusión del Verbo Divino debido a su carácter de. Lo cierto es que en la comisaría 15ª, donde supo prestar servicios, se lo solía recordar con una mezcla de sorna y recelo. Esto último era por su recurrente manía de “excederse en el cumplimiento del deber”, tal como sostenían sus superiores y camaradas con un dejo de irritación.Al respecto,no le tembló el pulso al rubricar. Fue memorable ver cómo el hijo del entonces Presidente acarreaba su pesada Honda Ninja hasta el playón de la seccional.Claro que no fue menos memorable la expresión entre perturbada y furiosa de squien, a viva voz y con un florido repertorio de insultos, le recriminó a Bulacio la realización de semejante acción.Diez años después, el suboficial evangelista ya no trabajaba más en esa seccional y también había cambiado de domicilio: por entonces yaSu desgracia se desencadenó, tras bajar de un taxi en una esquina de Quilmes. Regresaba de un templo evangelista junto a otro feligrés, que siguió viaje en el mismo auto. En tanto, Bulacio se encaminaba hacia el cruce de Camino Negro y General Belgrano con el propósito de llegar a la parada del colectivo 281.En esas circunstancias. Y su celo profesional lo tomó por asalto. Arma en mano y exhibiendo la credencial, les dio la voz de alto. ¿Acaso pensaría que se trataba de piratas del asfalto? De ser así, unos segundos después cayó en la cuenta de su equivocación al hacerse presente el propietario del vehículo, quien vivía en esa misma cuadra. El hombre no tardó en aclarar el malentendido.La escena había sido presenciada por un muchacho que, unos segundos después, abordó a Bulacio para preguntarle:–Si, por supuesto.Ni una palabra más: su celo profesional lo tomó nuevamente por asalto. Y caminó con el muchacho hacia donde tendría lugar la emboscada. Pero allí sólo. Uno de ellos era el supuesto amenazado. En ese instante,para frenar aquella disputa. Pero lo interrumpieron otras frenadas; las de cuatro patrulleros. Pertenecían a la comisaría 5ª de La Cañada.Acto seguido, lo increpó con cara de pocos amigos un oficial principal de La Bonaerense que se identificó como “Castillo”. Sus palabras fueron:Bulacio respondió afirmativamente. Y también le explicó el episodio en el que estaba interviniendo ahora. Pero el otro, por toda respuesta, dijo:El cabo, entonces, se encaminó otra vez hacia la avenida. Pero, tras recorrer unos metros, percibió a sus espaldas otro chirrido de neumáticos. Era el patrullero que llevaba a Castillo, quien saltó de la cabina como impulsado por un resorte. Bulacio recién interrumpió su andar al sentir un empujón en el hombro. Con el gesto deformado por la furia, el bonaerense fue otra vez escueto:Era así como los policías de la provincia llamaban a los federales.Bulacio, sin responder, siguió su camino. Sin embargo, a las tres cuadras se detuvo nuevamente. Es que –según su entender– se había topado con otro posible delito que merecía su intervención.¿Qué había sucedido? El primer indicio del asunto fue un aroma leve; aquella fragancia fue en aumento mientras se aproximaba a la esquina. Recién allí volteó los ojos hacia dos tipos que, parados junto a un muro,Entonces, con muy buena onda, se les acercó para hablarles, aunque no (aún) como policía sinoLos tipos se le rieron en la cara.Por toda reacción,. Pero su solitario procedimiento quedó inconcluso por otra irrupción del persistente Castillo, a quien ahora lo secundaba un sargento.Al de la Federal le llamó poderosamente la atención queNo imaginó que se trataba de dos pequeños dealers de la zona que trabajaban para la comisaría local. De hecho, seguía manteniendo en pie su intención de arrestarlos. Incluso, sacó del bolsillo un acta con el propósito de hacerlo.Castillo se lo manoteó para romperlo en mil pedazos. Y apoyado por el sargento,La siguiente escala fue a solo cinco cuadras. Bulacio fue violentamente bajado del vehículo. Allí se produjo un forcejeo que culminó con una paliza.A un vecino que miraba la escena, Castillo le aclaró:Aquel periplo terminó en la comisaría 5ª. En la sede policial, Bulacio fue sometido a un apurado reconocimiento. Pero antes de que se efectuara dicho trámite, escuchó la voz del Castillo diciéndole a otra persona:El supuesto testigo se llamaba Osvaldo Ledesma, y era el sereno de una estación de servicio a metros de la esquina donde se hizo el insólito arresto.Luego vio a Castillo con otro hombre, al que también instruyó:Su interlocutor miró a Bulacio de soslayo. Era Carlos Baraiolo, quien en las desventuras de Bulacio interpretó el papel de supuesta víctima. Después declaró que(aún regía la convertibilidad). Aquella suma bastó para sellar la suerte del desafortunado policía.Bulacio permaneció encerrado en un pequeño calabozo de la comisaría 5ª hasta el día siguiente. Luego fue llevado a una seccional de Berazategui. YLa jueza Adriana Myszkin convalidó su situación, dictándole con suma rapidez la prisión preventiva. Meses después, un tribunal oral, encabezado porSu pesadilla ahora se había tornado duradera.A mediados de 2004 recibí en la redacción del semanario TXT –donde por ese entonces yo escribía– una carta enviada por Bulacio desde Magdalena. Así supe de su “vía crucis”. A la semana lo visité en su lugar de detención. Así pude completar los detalles deEl pobre Bulacio había cometido el pecado de cruzarse nada menos que conSegún algunos vecinos, sus efectivos manejaban a través de extorsiones y “arreglos” todos los delitos cometidos en su jurisdicción, además de serTanto es así que, en dicha modalidad,Este personaje mantenía una aceitada relación con un tal Hugo Amaya, jefe indiscutido depor las autoridades comunales de turno. En el aspecto estrictamente empresarial, Los Travolta explotaban la prostitución, la venta de drogas y los robos en el barrio, entre otros emprendimientos.Dicho sea de paso, dos de sus altos dignatarios eran justamente los que Bulacio había pretendido arrestar. Ocurre que el “olfato policial” a veces tiene ciertas contraindicaciones.Hacía ya tres años y medio que él languidecía tras las rejas cuando esta historia fue difundida en un artículo publicado en “TXT” a fines de 2003, bajo el títuloEllo hizo que –tal vez para evitar un escándalo–. De modo que Cristian Bulacio recuperó la libertad durante la primera quincena de enero del año siguiente.Y tras salir del penal empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora. También se unió al Partido Socialista, convirtiéndose en uno de sus dirigentes barriales. Y continuó frecuentando el mismo templo evangelista del cual había salido en una lejana madrugada para ir al encuentro de su calvario personal.Pero ya no predica más el Evangelio. Al respecto, esgrime con justa razón:Y con un inquietante brillo en la mirada, agrega: