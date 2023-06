El ex capitán campeón del Mundo en Vélez aniquiló a la actual dirigencia

Trotta en su paso por Argentina como DT de Independiente Rivadavia | Foto Alfredo Ponce - Archivo

"Lo de Vélez me da mucha pena. Está claro que cuando salga esta dirigencia, encabezada por (Sergio) Rapisarda, que antes tenía a Pablo Cavallero como manager y ahora a (Christian) Bassedas, el club va a salir de este lugar" Roberto Trotta a Télam Radio

El ex capitán de Vélez analizó la actualidad del equipo de Liniers y criticó duramente a la actual dirigencia, por el presente deportivo e institucional de la entidad y pidió su renuncia.“Lo de Vélez me da mucha pena. Está claro que cuando salga esta dirigencia, encabezada por (Sergio) Rapisarda, que antes tenía a Pablo Cavallero como manager y ahora a (Christian) Bassedas, el club va a salir de este lugar”, sentenció.“Fueron todas malas decisiones desde que llegaron al club y ellos llevaron a (Ricardo) Gareca, un ídolo como jugador y como entrenador, a tener que irse de esta manera.”, disparó.Por último, Trotta aclaró que no tiene intenciones de meterse en la política de la institución de Liniers, aunque sí le gustaría dirigir al equipo en algún momento.“El club está muy mal en lo deportivo y en lo social. Hoy no se le puede echar la culpa a nadie más que a esta dirigencia”, concluyó.