El deporte norteamericano rendido a los pies de Messi

Messi y su anuncio de jugar para Inter Miami de los Estados Unidos | Foto ImagenTV Sport

"ME SIGUE A TODOS LADOS, ¿VISTE?". El Kun Agüero y la graciosa reacción al hablar sobre la llegada de Messi al Inter Miami de la MLS y agregó que "fue sorprendente para todos".



📺 #ESPNF90 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/PgxcuW2cSK — SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2023

Welcome to the MLS Messi!! See you at Nashville🔥🚀 — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 7, 2023

YESSSIR!! Gonna for sureeee watch Messi play now😎⚽️ — Trae Young (@TheTraeYoung) June 7, 2023

Inter Miami is still scheduled to open $1 billion Miami Freedom Park by 2025.



▪️ 25,000-seat stadium

▪️ 99-year lease

▪️ Restaurants, shops, tech hub

▪️ 100% privately funded pic.twitter.com/mcspI0lapi — Front Office Sports (@FOS) June 7, 2023

El astro Lionel Messi revolucionó a Estados Unidos con el anuncio de su inminente arribo a Inter Miami y el impacto de la noticia provocó un crecimiento exponencial de la imagen del club y de la MLS, como también las reacciones del mundo deportivo del gigante americano.A sólo un día de la confirmación del nuevo destino del mejor futbolista del mundo, el efecto de sus palabras generó un impacto creciente en un país que, además, cuenta con una importante comunidad latina.La imagen del escudo de Inter Miami, un club fundado en 2018, se replicó en todo el mundo y el primer resultado fue el impresionante número de seguidores que sumaron las cuentas oficiales en las diferentes redes sociales.En las últimas 24 horas, el usuario de Inter Miami en Instagram, la segunda plataforma social más utilizada del mundo, incorporó casi cinco millones de seguidores nuevos.Antes del anuncio de Messi, la cuenta tenía 1 millón de seguidores y ahora ya supera los 5 millones y medio.Los abonos para ir al pequeño estadio DRV PNK Stadium, que tiene una capacidad para 18 mil espectadores, ya están todos vendidos hasta el final de la temporada.La presencia de Messi a partir del 1 de julio en la MLS también es un suceso para el resto de los equipos que compiten en la Conferencia Este.Todos los clubes, a su manera, celebraron la presencia del campeón del mundo en la liga y los encuentros que tiene en agenda afuera de Miami ya tienen las entradas agotadas y en reventa se ofrecen desde los 800 hasta los 3.500 dólares.Este detalle no fue pasado por alto por, exjugador y amigo de Lionel Messi, que contó que no sabe si podrá verlo en vivo por la falta de tickets."Le pedí entradas y me dijo que está todo vendido", reveló Agüero, en ESPN, sobre el diálogo con el rosarino, con el que también será vecino ya que durante parte del año vive en dicha ciudad.Más allá de la expectativa de los fanáticos del siete veces ganador del Balón de Oro, la figura de Messi traspasó la barrera del fútbol.Durante el tercer partido de la final de la NBA entre Miami Heat y Denver Nuggets, la pantalla gigante del Kaseya Center puso el mensaje "Welcome to Miami Lionel Messi" junto al escudo del club.Dos figuras del mejor básquetbol del mundo también le dieron la bienvenida a Messi mediante las redes sociales."Bienvenido Messi. Vamos a conseguirlo", publicó Kevin Durant, de los Phoenix Suns, mientras que Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, yMiami tiene clubes en el primer nivel de los todos más deportes más populares del país como el fútbol americano, el béisbol y el hockey sobre hielo.Los Miami Dolphins, el equipo de fútbol americano, le dedicaron varios mensajes a Messi en las redes sociales. Incluso, en la cuenta de Instagram publicaron varios videos de los jugadores de la NFL haciendo jueguitos con una pelota de "soccer".Los saludos también se replicaron en las cuentas de Los Marlins de Miami, el equipo de béisbol del estado de Florida.Las repercusiones del arribo de Messi fueron todas casi positivas salvo por las llamativas y, quizás, sinceras declaraciones del arquero suplente de Inter Miami, el neerlandés Nick Marsman.El arquero, de 32 años, fue abordado por la cadena ESPN en la puerta del estadio de los Miami Heat y dio su particular visión sobre la llegada de Messi, que también puede ser tomada como un llamado de atención."Personalmente creo que el club no está listo para la llegada de Messi. Tenemos un estadio temporal, la gente puede meterse a la cancha, vamos al estadio sin seguridad. Ojalá que venga, pero creo que no estamos listos", expresó el futuro compañero del 10.La referencia al estadio temporal es porque el club espera inaugurar próximamente el Miami Freedom Park, un nuevo recinto que tendrá capacidad para 25 mil personas.Luego de casi veinte años en el fútbol europeo, Messi se decidió por Inter Miami con la idea de reencontrarse "con el disfrute" con la familia pero la revolución que generó su llegada pone en duda la tranquilidad que pretende para su vida.