Reino Unido: la falta de personal sanitario pone en riesgo la vida de pacientes con cáncer

El Departamento de Salud de Inglaterra prometió publicar un plan para garantizar que se cuente con el personal adecuado con las habilidades necesarias.

Protestas del personal sanitario en el Reino Unido / Foto: AFP

La situación antes de la pandemia

Foto: AFP

Aumento de consultas

El sistema de salud británico, NHS (National Health Service), atraviesa dificultades para brindar una atención segura y eficaz a todos losdebido a la falta de personal, indicaron fuentes de organizaciones médicas locales.La falta de personal es una problemática persistente en las cuatro naciones del Reino Unido, provocando demoras excesivas para pruebas y tratamientos vitales, según un informe emitido por la emisora pública BBC.Un ejemplo es el de, de Gales del Sur, quien experimentó en carne propia las consecuencias de este problema.Tras una demora en su consulta de rutina para la detección de un, se vio obligada a esperar otras ocho semanas después de su mamografía para saber que algo podía estar mal., explicó al medió británico público.Después de su diagnóstico, las esperas continuaron para escaneados, pruebas, cirugía y quimioterapia, contó la paciente.A nivel nacional, el NHS ha tenido problemas para cumplir con los objetivos de atención al cáncer desde antes de la pandemia de coronavirus, situación que empeoró con la crisis sanitaria.Según el informe, en Inglaterra,por un médico de atención primaria, muy por debajo del objetivo del 85%.Esta demora no solo es perjudicial para los pacientes, sino que también pone en riesgo su vida.En ese sentido el(RCR por sus siglas en inglés) sostuvo queEn su encuesta anual, el RCR encontró que el 44% de los administradores de servicios oncológicos dicen que están "muy preocupados" por los retrasos de los pacientes, frente al 29% del año anterior."Hay ejemplos en casi todos los centros oncológicos en los que sectores del servicio simplemente no funcionan tan bien como nos gustaría", subrayó Tom Roques, oncólogo consultor y vicepresidente del RCR., sentenció.Por otro lado, un fenómeno que no suele ser considerado es el aumento dramático de personas que se presentan para hacerse chequeos tras detectar un posible síntoma, como un bulto inusual o pérdida de peso inexplicada.Aunque los médicos consideran este aumento en la demanda como algo "muy positivo", ya que un mayor porcentaje de pacientes se diagnostican en unacuando el cáncer es más fácil de tratar, esta tendencia también incrementa la presión sobre los servicios del NHS, provocando cuellos de botella en el sistema.Frente a esta situación,En tanto, el gobierno escocés está preparando su nueva estrategia de cáncer en el plazo de 10 años, que tiene como objetivo atraer y retener a más personal.El gobierno galés, por su parte, publicó un plan de mejora del cáncer con inversiones en la capacitación de más personal y la construcción de más centros sanitarios.