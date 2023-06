Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

JUEVES 8 DE JUNIO

VIERNES 9 DE JUNIO

SÁBADO 10 DE JUNIO

DOMINGO 11 DE JUNIO

LUNES 12 DE JUNIO

MARTES 13 DE JUNIO

MIÉRCOLES 14 DE JUNIO

DESTACADOS

Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Ahora en Spotify Hoy, en exclusiva, desde la vida cotidiana, nuestro corresponsal, Adrián Stoppelman, se vuelve un libro abierto y analiza todo sobre los ídem.En Télam Digital En el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata con la previa desde las 17.30 y el partido a las 18.00.Gustavo Kuffner. Comentarios: Miguel Osovi. Notas en campo de juego: Ayelén Pujol y Gabriela Previtera.CMBF Radio Musical Nacional, la emisora clásica de Cuba y Radio Nacional Clásica presentan Atahualpa Yupanqui Lírico, una alianza con entrevistas a grandes y variados artistas argentinos. Además, a las 19.00 se llevará a cabo un concierto exclusivo de Homenaje a Atahualpa, con intérpretes cubanos con la dirección artística de Helson Hernández.Desde el Auditorio de Radio Nacional, entrada libre y gratuita sujeta a capacidad de la sala.El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes y otras curiosidades históricas.Miralo por el canal de Twitch Damián Zárate.Gustavo GerMiguel Osovi y Rochi Cuenca analizan las mejores jugadas de las semifinales del Mundial Sub 20 de Fútbol FIFA, con los partidos disputados por las selecciones de Uruguay e Israel y de Italia frente a Corea del Sur. También habrá testimonios de los protagonistas y la participación especial de Germán Bergmans, Gabriela Previtera y Juan Ballesteros.¿Cómo se hace un pozo tan profundo? ¿Para qué se utilizará? ¿Existen otros pozos similares en el mundo? Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y Youtube Lunes a viernes. Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinasAhora en Télam Digital y Youtube Lunes a viernes. Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Ahora en Spotify Fecha 20.Gustavo Kuffner.Miguel Osovi. Notas en campo de juego: Germán Berghmans y Alejandra Martínez.La nueva serie de historia argentina plantea, desde la ucronía, cómo habrían continuado los gobiernos en los años 1955 (Juan Domingo Perón), 1962 (Arturo Frondizi), 1966, si no hubieran sido interrumpidos por un Golpe de Estado. Con la conducción de la periodista Lucila Trujillo, la historiadora Florencia ‘Pupina’ Plomer y el profesor Martín Leguizamón, la producción utiliza la tecnología de realidad aumentada para mostrar la Línea de Tiempo de la historia y las imágenes de los sucesos que se están narrando.Con la conducción de Maxi Legnani exhibe las mejores campañas publicitarias sobre la masculinidad y el deporte.Especial sobre Honorio Siccardi y presentación del nuevo disco de Sergio Parotti.Conducción: Pablo Kunik y Pablo Llamazares y la participación especial de Néstor Cirávolo.Conducción: Alejandro Apo. Invitado: Hugo Soriani, presentando su libro “Las Cartas del Capitán”Serie Documental – Año: 2011Dirección: Lucía Puenzo, Javier Olivera y Leonel D’AgostinoEl nacimiento prematuro de los bebés implica ciertos riesgos que pueden hacer peligrar su vida. Una serie que muestra la denodada tarea de los profesionales en el intento por salvar la vida de los pequeños, así como el esfuerzo supremo que los padres suelen realizar por sus hijos, enmarcados en el contexto del amor incondicional.Documental – Año: 2004Dirección: Fernando SolanasA lo largo de 6 capítulos, el director de cine y político Pino Solanas analiza la corrupción y complicidades en Argentina durante décadas de política neoliberal, que privatizaron numerosos servicios públicos y produjeron hambre y desempleo.Estreno. Un programa nocturno sobre la actualidad del deporte que incluye entrevistas descontracturadas, música, arte y mucho humor. Con la conducción de Rama Pantorotto, acompañado de Osvaldo Príncipi, Carolo Vázquez, Cecilia Ruffa y Hernán Villar. El magazine que llega para ser el recreo de #DEPORTV.. Uruguay se encuentra atravesando una crisis hídrica, pero ¿Por qué? Según un artículo publicado en el mes de febrero del 2023 por la ONU, Argentina, también Chile atravesó una sequía extrema y altas temperaturas provocando pérdidas de cosechas y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la salud de las personas y también los ecosistemas. Los detalles con Natalia Mazzei, en Ecointensa.Ahora en Télam Digital y Youtube Fecha 7. En el Autódromo Ciudad de Rafaela en la Provincia de Santa Fe.Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas y testimonios: Nicolás Neuss y Mariano Escalada.Al Ri tmo de la Ciencia es una sección que abarca una columna informativa y una playlist en Spotify, que promueven la reflexión sobre diversos temas científicos, tecnológicos y sus fenómenos culturales.Escuchá la playlist de Spotify Conducción: Daniel Miguez y Pedro Saborido.Relatos: Gustavo Kuffner. Comentarios: Miguel Osovi. Notas en campo de juego: Ayelén Pujol, Germán Berghmans y Gabriela Previtera.Estreno Mundial Concierto Nro. 1 de Oliver Davis. Intérprete: Sergio PucciniConducción: Sebastián Domínguez y Fabio Caputo ReyAUNAR CANAL 22.3 EN TDA Deportistas puntanos recorren sus historias memorables en una entrevista con el periodista Marcelo Jofré.Podcast. Lo que cambia con los "Años" no es el ser humano, sino la tecnología. Las canciones a veces se convierten en internacionales cuando tratan temas de la condición humana, las cuales no varían demasiado de un lugar a otro. Lo que sí cambia son los recursos tecnológicos, no los sentimientos humanos. En Argentina, eso pasó con "Años" del cubano Pablo Milanes desde que la interpretó Mercedes Sosa al comenzar los años 80.Ahora en Télam Digital Lunes a viernes. Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video)Ahora en Télam Digital, Youtube Se trata de la primera serie en la que Zamba y Nina interactúan con personajes y fondos reales y son animados en 3D en el espacio ANIMAR MoCap. Esta semana recorrerán la provincia de Chaco con paradas en: Campo del Cielo (lunes 12), Villa Bermejito (martes 13), Parque Nacional del Chaco (miércoles 14 y jueves 15) y la ciudad de Resistencia (viernes 16). Conducen Mauricio Vila y Mar Mediavilla.La serie se emite por Televisión Pública de lunes a viernes a las 9:00 y por Pakapaka de lunes a viernes a las 14:00.Con Eugenia Quibel y Norberto Passera.En una nueva clase magistral de “Física en segundos”, Anibal Kacero busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia. Miralo por el canal de Twitch "Abro hilo" se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información, pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, en vivo por el sitio de TEC Podcast. El dicho proviene de una tradición popular de origen incierto. ¿Qué está avisando el que avisa? Que habrá que atenerse a las consecuencias si no se respeta algo establecido, o se albergan intenciones de cometer una traición. Suena amenazante porque lo es.Ahora en Télam Digital Selección especial de diez largometrajes argentinos destacados que pasaron a lo largo de las diez ediciones del Festival Construir Cine. Se podrán ver películas como Los decentes, de Lukas Valenta Rinner (ganadora en la edición 2016); El aprendiz, de Tomás De Leone (ganadora en la edición 2018); Yvonne, de Martina Rubino (ganadora en la edición 2019) y Golondrinas, de Mariano Mouriño y Pablo Stigliani (ganadora en la edición 2020), entre otras destacadas.Disponible hasta el martes 20 de junio.Con Cholo Gomez Castañon."Abro hilo" se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información, pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Miralo por el canal de Twitch Invitado: Artista 3D Marcus (@marcuscus)El Giow propone explorar distintos oficios artesanales y digitales con el propósito de compartir la experiencia de la creación, con la participación de invitados especialistas en saberes de la ciencia, el arte o la tecnología. Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, en el sitio de TEC Video. Para abordar el tema de la falta de representación en los videojuegos –que suele estar centrado en historias con personajes heterosexuales y cisgénero– los grandes desarrolladores se han dado a la tarea de crear nuevas narrativas que aborden el punto ciego que queda para miles de jóvenes que se buscan a sí mismes en el contenido que consumen.Este mes del “orgullo”, varias iniciativas nuevas aparecen en el mundo de los videojuegos.Este video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación. Ahora en Télam Digital, YouTube y redes.AUNAR CANAL 22.3 EN TDA Un programa que nos lleva a conocer y descubrir los distintos procesos productivos que se dan en la provincia de Chaco y los productos que se elaboran y llegan a la mesa de los consumidores.Conducción: Romina GutiérrezSerie documental - 8 capítulos – 26 minutosEl escritor y filósofo Mariano Dorr deja en claro que existe un pensamiento argentino y latinoamericano. Hay una filosofía propia, heredera de Occidente, pero también de la propia historia, de sus luchas, sus pueblos indígenas, sus tradiciones.Mariátegui, Kusch, Sarmiento, Alberdi, Sampay, Freire, Perlongher, Marti, Sor Juana Inés de la Cruz, Horacio González: vidas e ideas que son reconstruidas a través de acciones performáticas y diálogos con algunas de las figuras intelectuales más importantes de la Argentina. Enlace promocional El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes de cada caso.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, en vivo por el sitio de TEC Una oportunidad para explorar Epecuén en 360°. Lanzado en conmemoración del Día del Ambiente, propone una aventura única donde el tiempo y el relato convergen en un viaje hipnótico. Una experiencia inmersiva para descubrir la belleza y los misterios de EpecuénMás sobre Epecuén en 360° Ya está disponible el Disco Digital edición 2023: Compositores Argentinos Consagrados 2022. Un compilado de Alicia Terzian y Esteban Benzecry, los dos Compositores ganadores de los Premios Consagración Nacional Clásica, reconocimiento a la ética y a la excelencia en la promoción de la identidad musical, cultural, sustentable y con perspectiva de género. YouTube. El canal educativo y cultural del Estado argentino y el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) invitan a estudiantes de institutos de educación superior, a producir piezas audiovisuales para redes alrededor del eje “40 años de democracia en la formación docente”. Las piezas se compartirán en las redes sociales institucionales durante los meses de septiembre y octubre de 2023.El eje central de esta propuesta es poder producir, narrar y compartir –desde la voz de las/los estudiantes– acontecimientos o experiencias vinculadas a la identidad, la memoria o la ampliación de derechos en los institutos de formación docente desde la recuperación de la democracia hasta el presente. Más información