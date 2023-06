Fabi Cantilo, la gran compositora

Arte: Jazmín Guzmán.

Desde sus comienzo Fabi compuso sus temas. En total superó el centenar en su más de cuarenta años de vida artística. (Foto: Gentileza Resakka)

Cantilo es la gran voz femenina del rock nacional. (Foto: Gentileza Nico Glenny)

La voz debien podría ser un vehículo para quien quisiera recorrer los últimos cuarenta años de la historia del rock argentino. En numerosas ocasiones, convirtió en canciones memorables, en éxitos, en clásicos, lo que otros compusieron, porque su forma de cantar, de sentir la música, su impronta para interpretar, es uno de sus indiscutidos talentos. Más allá de autorías,. En su voz está la historia y el presente de nuestro rock.Pero no solo en su voz.en lo que va de su carrera, las canciones que lleva registradas superan el centenar; más de la mitad de estas le pertenecen por completo y el resto son fruto de la tarea compositiva que llevó adelante junto a artistas como Charly García, Fito Paez, Fernando Noy, Gabriel Carámbula, Laura Casarino, Isabel de Sebastián, Lisandro Aristimuño, Pedro Aznar, Marcelo Capasso, Cay Gutiérrez, María Gabriela Epúmer, Fena Della Maggiora, Tito Losavio, entre otros.Tal como señalan investigadoras e investigadores del campo de, a lo largo de toda la historia de la música occidental, tanto en los roles de cantantes y de instrumentistas, pero sobre todo, en el rol de compositoras. La visibilización y el reconocimiento a las composiciones musicales creadas por mujeres, son una deuda que nunca termina de saldarse por completo.Un recorrido por el universo compositivo de Fabiana Cantilo,de públicos que las atesoramos, es una de las formas de celebrar a esta artista, la dueña de la voz, la poesía y la música, que acompañan nuestras vidas.Son los comienzos de los años 80, en un teatro de La Plata,Allí está Fabi, junto a sus compañeras, cantando, vestidas con trajes de cortinas de baño, que ellas mismas confeccionaron, y rodeadas de tablas de planchar, satirizando desde la letra y la puesta, los mandatos de domesticidad.La canción fue compuesta por ella e Isabel de Sebastián, y más tarde, cuando Fabi grabe su primer disco solista,(1985), la incluirá, rebautizándola con el título deEs el año 1988, ya está en las bateas un nuevo álbum de Fabiana Cantilo:Entre las canciones de ese disco (de una de ellas saldrá el nombre de una de las bandas más convocantes de las décadas siguientes: el guitarrista Daniel “Piti” Fernández, un adolescente fanático de Fabi Cantilo, que trabajaba como plomo del grupo, encuentra en la canción “Piojos del submundo”, el nombre para ponerle a la banda que acaba de formar: Los Piojos), se abre paso un temazo compuesto por Fabi,, en ocasión de un viaje del músico a la gran manzana.Si tuviéramos que señalar la canción que define la masividad por parte de una voz femenina en el rock de la década de los 90, esa sería probablemente la versión quePero para llegar a ese momento primero hay que recordar que Fabiana tiene al inicio de la década, una sociedad perfecta con Charly García en su discoal componer juntos el tema, de belleza infinita. Como lo es también “Arcos” el tema que ella compuso para su álbum “Algo mejor” (1991):"…. son muchos arcos los que cruzan el mara donde todos guardan su rosaalgunos arcos nunca cruzan el marya no espero, yo voy para allá…"Curiosidad por la luna, siempre que sigo a los sabios no soy parte de esta guerra…" se la escucha cantar a Fabi, con una "serenidad que se dispersa por el aire, mientras suena su disco “Golpes Al Vacío”, lanzado en 1993.“Guarden mi secreto”, del álbum, una canción de aire blusero y tono intimista donde los versos de Fabi resuenan como una confesión, un pedido, un deseo: Todo lo que quiero es volver a reír, eso es lo que quiero…Cuando corría el año 1998, Fabi lanza su álbum “De qué se ríen?”, con todos temas de su autoría, dos de ellas con colaboradores:(donde Fernando Noy pone su arte en la letra); y, con Nicolás Posse Molina y el cineasta Nahuel Lerena. Éste último dirigirá el videoclip de la canción, el cual ganó el. Cantilo fue la primera artista argentina que obtuvo dicho galardón.Pese al espaldarazo de MTV, la prensa local no apoyó las composiciones propias de Fabi: “Me parece que ese disco sigue siendo una genialidad. Re actual, maravilloso. Esas canciones son una gloria, pero nadie me dio bola”; reflexionaba diez años más tarde en una entrevista con Gabriel Orqueda.“Una buena voz, una mejor compositora (los adjetivos pueden intercambiarse)”, así la describía la periodista Adriana Franco luego de la presentación de(2002), el séptimo disco de su carrera solista yen lo que fue por entonces su nueva faceta compositiva, que cuenta con canciones comoy otras bellezas de su autoría. Años más tarde, en 2013, durante una entrevista para La Viola Web de él diría: "Voy a reflotar algunos temas viejos que hace mucho que no toco. Van a estar algunas canciones de Información Celeste que es mi disco favorito que no fue muy promocionado. Ahora me encargo yo de hacerlo".“Cuidado” es una muestra del vuelo compositivo de Fabiana y de su libertad artística, un convite a celebrar la música que no deja a nadie indiferente.“Es una canción de amor. De varios amores, en realidad”, explica Fabi. “Fue una de esas canciones que salen así, de un tirón. En una nochecita en el Tigre (…) me encantó tanto que fui corriendo a mostrársela a mi novio de ese momento. Que está incluido en la canción, claro”, así definía la artista su canción “Una tregua” , en entrevista para el suplemento Radar de Página12 por octubre de 2008. Este tema fue el primer corte promocional decon el que volvió a sus dotes compositivas, tras el éxito de ventas dedonde interpretaba clásicos de otros artistas. Así surgía entonces esta creación que hoy ya es también otro de sus clásicos del rock argentino.“Una vez más” forma parte deFabiana detallaba algunas características de su producción del 2011 a la prensa: "Tiene más canciones oscuras, no solo de amor. Es la primera vez que no sale mi foto en el álbum. Hay un cuadro mío y es la primera vez que pongo ‘Fabi’ (…) Por primera vez muestra mi sombra, nunca fui una nenita buena, pero siento que tengo un gran corazón"."Yo me quedo acá en la realidad/Que salió de un cuento perdido/Que armo solo yo por necesidad/Guionista soy de mi destinoFabi muestra su sombra y, sin embargo, una vez más, también muestra su luz."En "Payaso", deFabiana, en su mejor versión pop, escribe aquello que también debería subrayar sobre ella la historia del rock: "Soy mi propio invento, más allá de vos".“Tiro de gracia”, fue el primer corte de, un disco atravesado por una estética y una sonoridad que remiten a la cultura celta, a su vínculo religioso con la naturaleza y su ciclo de vital de nacimiento, muerte y reencarnación que nos habla de vidas pasadas que se renuevan; de su comunidad igualitaria donde la sabiduría habitaba tanto en hombres como en mujeres, los y las druidas que atendían los asuntos de importancia como la religión, la justicia y la medicina.Podemos apreciar cómo enlos sonidos del presente de una batería o una guitarra se mezclan con los del pasado que resuenan en un violín, una gaita o en tambores escoceses. Una musicalidad sin tiempo, una lejanía que, extrañamente, se nos hace cercana y familiar.