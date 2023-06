Ratificaron al fiscal Delgado en la investigación por el viaje de jueces a Lago Escondido

Los jueces Ercolini, Yadarola, Mahiques y el exfuncionario porteño Marcelo D Alessandro, todos participantes del viaje a Lago Escondido.

El fiscal Federico Delgado, ratificado en la causa.

Imágenes tomadas por una cámara de seguridad muestran a los jueces al llegar al aeropuerto de Bariloche.

La Cámara Federal porteña ratificó este jueves al fiscal Federico Delgado en la investigación por el viaje de jueces, funcionarios porteños y empresarios del grupo Clarín a Lago Escondido y rechazó un planteo de la AFIP para ser aceptada como querellante.Además, el Tribunal de Apelaciones declaró la nulidad de un entrecruzamiento de llamados entre los imputados, que se había ordenado cuando la causa se tramitaba en Bariloche, según fallos a los que tuvo acceso Télam.. Farah estimó que para "el apartamiento de un fiscal es necesario demostrar que carece de la objetividad exigida por las normas que regulan su actuación", algo que no se verificó en el caso.La medida se había ordenado para comunicaciones entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de 2022 pero no llegó a ponerse en marcha.En cuanto a la, por mayoría y con disidencia del tercer integrante de la sala Roberto Boico,en la causa que tramita en la actualidad en el juzgado federal de instrucción de Sebastián Ramos. El organismo pidió tener ese rol en base a presuntas irregularidades detectadas en la facturación del viaje en avión privado y hospedaje de jueces imputados.Pero el Tribunal de Apelaciones respondió que no se está "ante un supuesto en que la ley autorice a constituirlo como querellante".En disidencia, eal recordar que el organismo informó haber detectado “importantes indicios de delitos tributarios, al analizar los comprobantes remitidos por los servicios facturados por HIDDEN LAKE S.A (empresa que gerencia la estancia)".También se verificó que la fecha de emisión de las facturas de la empresa donde se contrató el vuelo privado, 13 de octubre de 2022, " no coincide con la detallada en el sistema como fecha de autorización de los comprobantes"., advirtió el organismo.El expediente tiene comoal juez en lo Criminal y Correccional; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,; al ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA,; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2,; y a, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín PabloLa causa por el viaje a la estancia del ciudadano británico Joe Lewis en Lago Escondido tramitó en Bariloche pero luego pasó a los tribunales federales de Retiro por orden de la Cámara de Casación. El viaje se realizó el 13 de octubre, día en que los jueces arribaron en un vuelo privado a Bariloche y desde allí se dirigieron a la estancia, en fechas en las que también se alojaron los directivos del grupo Clarín y los funcionarios porteños.