Soria: "Apartan por temor de parcialidad a uno de los pocos jueces que no visitó a Macri"

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria / Foto: PabloAñeli

Apartan por temor de parcialidad a uno de los pocos jueces que no visitó a Macri a escondidas.



A @CFKArgentina le rechazan cada recusación contra los jueces trasladados ilegalmente o que se juntaban con Macri en Olivos, La Rosada o los Abrojos.



¡Extraña imparcialidad! pic.twitter.com/nmxXi1i5NZ — Martin Soria (@MartinSoria_) June 8, 2023

Abogada Valeria Carreras

Famialiares de las víctimas / Foto: Diego Izquierdo

La opinión de Slokar

El apartado camarista Alejandro Slokar

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria consideró que el apartamiento del camarista Alejandro Slokar de la causa que se sigue al expresidente Mauricio Macri porobedece acriterio depor parte de Casación, y recordó que el magistrado es "uno de los pocos jueces que no visitó" al exmandatario a "escondidas" en la Residencia de Olivos.El funcionario comparó esta decisión de la Cámara de Casación Penal con el rechazo a la recusación que planteó la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, a cargo del juicio de la causa "Vialidad" que jugaron al fútbol en la quinta "Los Abrojos", propiedad del expresidente."Apartan por temor de parcialidad a uno de los pocos jueces que no visitó a Macri a escondidas al mismo tiempo que a @CFKArgentina le rechazan cada recusación contra los jueces trasladados ilegalmente o que se juntaban con Macri en Olivos, La Rosada o los Abrojos. ¡Extraña imparcialidad!", escribió el funcionario esta mañana desde su cuenta de Twitter.Así se refirió a la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que apartó al juez Slokar de la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes muertos en el hundimiento del submarino ARA San Juan por pedido de las defensas de los exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.Ambos cuestionaron a Slokar porque ya estaba apartado en la causa conexa que investiga las maniobras del falso abogado Marcelo D'Alessio y consideraron que su permanencia podría "tornar nulos" todos los actos posteriores del expediente judicial.Además, los abogados de los funcionarios macristas recurrieron a declaraciones públicas de Slokar en las sostuvo queFrente a este escenario, la abogada Valeria Carreras sumó en declaraciones a Télam Radio que esta recusación demuestra "el espionaje sistemático del macrismo" y sumó que esta causa "va a marcar un antes y un después en la justicia argentina"."La recusación de Slokar es la prueba cabal y absoluta del espionaje ilegal. Slokar entró en lugar de (el camarista Carlos) Mahiques. Lo que hacen Arribas, Majdalani y Macri es recusarlo porque había sido apartado en la causa de D'Alessio en un expediente de espionaje", continuó., agregó la abogada.Y se preguntó: "¿Qué hicieron para decir que no hubo espionaje ilegal y para sobreseerlos a todos? Dijeron que no hubo tareas de inteligencia ilegales, dijeron que fueron todas legales", respondió.Por lo que sintetizó con que; y lamentó que "quieren correr a todos los jueces que no se supeditan a la mesa judicial".Arribas y Majdalani argumentaron además que Slokar pertenece a la agrupación "Justicia Legítima" y que por lo tanto su animadversión contra el gobierno de Mauricio Macri se encontraba probada.Consultado por el tribunal, Slokar consideró que los argumentos de los exfuncionarios no reunían las "causales" de apartamiento y que las expresiones públicas fueron formulada, explicó Slokar.No obstante, los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Daniel Petrone consideraron que sí están dadas las condiciones para que Slokar se aparte de la causa por el espionaje ilegal a los familiares de los militares caídos en el ARA San Juan.