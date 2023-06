Quintela: Cristina "también quiere" que el FdT tenga "una sola propuesta" electoral

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, consideró este jueves que el Frente de Todos (FdT) debe presentar candidaturas de "consenso, con carácter federal y que sinteticen las aspiraciones" de los sectores que integran la coalición, y aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "también quiere" que el oficialismo tenga "una sola propuesta" presidencial para los comicios de este año.. Tiene que tener un carácter federal. Eso no implica que los gobernadores tengamos expectativas de integrar la formula, pero queremos contribuir a un programa que le dé fortaleza a esa fórmula", afirmó Quintela en declaraciones a la radio online Futurock.El miércoles, los gobernadores del peronismo y fuerzas aliadas reclamaron una "lista de unidad y consenso" con una "estrategia electoral superadora de la coyuntura y de carácter federal" y lanzaron una Comisión de Acción Política destinada a elaborar un "plan de gobierno" para el próximo período.Al referirse al encuentro, Quintela aseguró que "no se habló de ningún nombre" y que el objetivo es sentarse a dialogar "con quienes formaron este espacio para pensar una propuesta única"."Hablo con Cristina y ella también quiere una sola propuesta que simplifique la posibilidad de llevar adelante una estrategia electoral", aseveró el mandatario.En ese sentido, Quintela sostuvo que"Tenemos que poner por encima los intereses de los argentinos sobre las expectativas personales. Sin proscribir o coartar las expectativas naturales", subrayó.Sobre las críticas expresadas por el jefe de Gabinete y precandidato a presidente, Agustín Rossi, quien consideró que no es "razonable" que los gobernadores "exigieran" una lista de unidad , Quintela respondió que los mandatarios tienen "el mismo derecho" que el funcionario a "plantear lo que creen como más conveniente"."La exigencia no es de carácter imperativo, sino en función de los tiempos que estamos viviendo y la situación grave que estamos atravesando.", remarcó.Además, el gobernador riojano destacó que el FdT ahora es "competitivo" y puede "ganar en una primera vuelta" al recordar que "de nueve elecciones provinciales, en seis ganó el peronismo".Finalmente, reiteró que"Se puede disentir, pero es un excelente gobernador. Tenés que tener la capacidad de entenderlo e intentar incorporarlo dentro del esquema del justicialista", agregó Quintela sobre su colega cordobés.