Foto: Pepe Mateos

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, advirtió que la comisión de acción política del Frente de Todos (FdT) -propuesta por los gobernadores- "no puede quedar en una expresión de deseo", de cara al próximo miércoles 14 cuando deben inscribirse las alianzas y luego definir la metodología de la elección de los precandidatos que deberá estar acordado para la fecha límite de presentación de listas, el 24 de este mes."Tiene que haber mucho diálogo para ver si se puede encauzar la situación política. Hay que dar un debate profundo sobre el diseño político del espacio", afirmó Capitanich en diálogo con Télam Radio.Y agregó: "Existe un plazo para la constitución de una comisión de acción política que permitirá lograr un diálogo y una interacción entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, y representantes de los gobernadores para generar las condiciones de un diálogo que permita una síntesis política. Esto no puede quedar sólo en una expresión de deseo porque hay que tomar decisiones".", detalló el mandatario peronista que participó ayer en la reunión de 13 gobernadores que se realizó en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).Para Capitanich, cuando esté definido el nombre y la conformación del frente electoral, el oficialismo "debe avanzar en debatir sobre la metodología de selección de candidatos y la conformación de un plan de gobierno".Al respecto, remarcó que los gobernadores creen que "es imprescindible la lista de unidad"."Es claro que la mayoría de los gobernadores quiere lista única, pero es verdad que no se le puede cercenar el derecho de participación a nadie, por lo que lo más sensato en un análisis político es que, si no se logra la lista de unidad, no haya más de 2 listas porque si no habrá mucha dispersión en el voto, que terminará atomizado", apuntó.Asimismo, sostuvo que "es clave el diseño metodológico de un plan de gobierno que identifique la situación compleja del mundo actual, de la Argentina y las acciones concretas para superar los problemas coyunturales".Con respecto al cónclave de ayer, Capitanich expresó que "han participado 13 gobernadores del encuentro, pero seguramente este documento lo pueden firmar otros compañeros gobernadores y gobernadoras del especio que se sientan identificados".El documento, titulado 'Somos garantes de la construcción de un país federal", planteó: "La construcción de una lista de unidad con integración de carácter federal; elaborar participativamente una estrategia electoral superadora de la coyuntura y de carácter federal, convocando a otras fuerzas políticas; y conformar una comisión de acción política que contribuya a la construcción de un plan de gobierno en el que prime el desarrollo y la inclusión social".