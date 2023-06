Para Carrió, Macri busca una alianza con Milei para reprimir y aplicar un ajuste brutal

Que fuerte escuchar a Carrió diciendo que Macri y Bullrich planean una alianza de gobierno con Milei, basada en un brutal ajuste y en la represión desmedida en las calles, y que todos terminarán juzgados por crímenes de Lesa Humanidad. pic.twitter.com/OQGcxjcMhj — Editor✍ (@Editor_76) June 8, 2023

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, consideró que un sector de Juntos por el Cambio (JxC), identificados con el expresidente Mauricio Macri, buscan una alianza con el precandidato de la Libertad Avanza, Javier MiIei, para realizary buscar establecer“Es una noción de orden enmarcado no en la justicia ni en la república, ni en los derechos humanos, ni en una represión que respeta a los derechos humanos.”, señaló Carrió en una videoconferencia que ofreció desde la sede del Instituto Hannah Arendt a militantes de la CC.La exdiputada nacional sostuvo que Macri quiere “ganar para hacer una alianza con (Javier) Milei en la segunda vuelta e ir por", aseveró Carrió, según se puede escuchar un video con un tramo de esa exposición, difundido en las últimas horas por las redes sociales de la fundadora de la Coalición Cívica.”, remarcó la exlegisladora, quien se pronunció a favor de un orden fundado en "el amor y la justicia" en vez de en una "represión indiscriminada".Por este motivo, advirtió que hay un colectivo de gente desesperada por la inseguridad que “no se da cuenta” que, si a la violencia se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden, se traduce en “delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado”., se preguntó Carrió, quien postuló un orden “organizado” y “con la compasión necesaria de una crisis”.En otro pasaje de su disertación, la exlegisladora advirtió que, al afirmar que tiene como objetivo "hacer una alianza" con Milei.. Sobre todo, cuando esos partidos, por ejemplo el PRO, no tienen líderes que coaliguen a sus distintas partes. Por el contrario, son líderes que parten un partido en dos. Éste es el caso de Macri”, analizó Elisa Carrió.Asimismo, identificó dentro de Juntos por el Cambio (JxC) un espacio que “quiere permanecer en el frente” pero que “no quiere los extremos, ni la destrucción total de algunos principios en función de tener votos”.“Quiere quedarse en el centro, aunque esto cueste, que quiere preservar un espacio liberal en lo político amplió, que quiere preservar la constitución, que quiere preservar y construir el orden, pero también desde la justicia”, afirmó.En este sentido, la dirigente sostuvo que el radicalismo lleva “un proceso más transparente” de interna y que su propio partido “mantiene la posición y hace equilibrio para ver si mantiene la unidad en la diversidad”.Este semana, Carrió marcó las diferencias que mantiene con Macri y la denominada "ala dura" de Juntos por el Cambio, en medio de las disputas internas que se desarrollan en la coalición que en las últimas horas quedaron nuevamente expuestas por la iniciativa del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de sumar al espacio al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti., había afirmado el domingo último Carrió en declaraciones al canal TN.Esos dichos generaron la réplica del presidente interino del PRO, Federico Angelini, quien le endilgó a Carrió la intención de "conseguir diputados" y, en pos de ese objetivo, decir "cualquier cosa de cualquier persona".Angelini agregó que la referente de la Coalición Cívica "está más cerca de (el ministro) Sergio Massa" y reivindicó a Macri al decir que "es el líder natural que pone la gente".En defensa de Carrió, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López aseguró por Twitter que la dirigente "sólo quiere evitar cualquier promiscuidad panperonista y consolidar el cambio que quiere la mayoría".La publicación de López generó una respuesta de la exdiputada nacional y extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, quien retrucó: "A la que no reconocemos es a Carrió"."En realidad, muchos, sí; ahora lo ve la gente. Le exigimos respeto por el (ex)presidente Macri y por Patricia (Bullrich), quienes son coherentes con sus ideas y el cuidado de JxC".