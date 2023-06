Xavi entiende la decisión de Messi: "Ya no quiere este tipo de presiones"

Xavi Hernández,Lionel Messiy no por el club catalán, al reflexionar que a sus casi 36 años, "ya no quiere este tipo de presiones"."Messi está siempre en el foco, nunca tiene tranquilidad, tiene que ser un diez en conducta, en el campo, tiene que ser el mejor en todo. No lo ha pasado bien estos dos años (en París Saint-Germain)", empatizó su excompañero en la institución española.quepara el regreso del astro al Camp Nou, decisión que el argentino tomó ante la incertidumbre de si podría cerrar o no un acuerdo sin incumplir las normas de fair play financiero que impone LaLiga.en el que brilló entre 2004 y 2021."La decisión dependía mucho de lo que quisiera Leo. La ilusión se genera porque hablamos los dos, hemos hablado mucho, nos hacía ilusión a todas las partes, primero a él, luego a mí y luego al club, pero las circunstancias no se han dado", explicó Xavi en una entrevista en la plataforma de Twitch.Él lo ha explicado muy bien, que quiere bajar el nivel de presión que de volver aquí sería otra vez de diez", aseguró.