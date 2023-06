"No tenemos que dar el espectáculo de JxC sino discutir ideas con tranquilidad"

María Teresa García, a favor de que el FdT presente una candidatura única a presidente.

"Todos estamos con ansiedad, pero es acertado ver cómo se posiciona todo el arco político antes de tomar decisiones"

La presidenta del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Senadores bonaerense,, se mostró este jueves a favor de que ese espacio presente una candidatura única a presidente, pero consideró que si la coalición debe definir el postulante en una primaria abierta, simultánea y obligatoria (PASO) el 13 de agosto, "no tiene que dar el espectáculo" que exhibe en la actualidad la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC) sino "discutir ideas con tranquilidad"."No se le puede plantear a la sociedad más conflicto. Miren lo que pasa en JxC. En San Isidro, distrito en el que vivo, la gente está escandalizada por ese espectáculo que están dando", expuso la dirigente política al referirse a lasy analizó: "Nosotros tenemos que ser distintos, debemos dar certezas y tranquilidad".En declaraciones a radio Provincia, la legisladora añadió que si bien las postulaciones dentro del peronismo aún no están resueltas,. En ese marco, remarcó: "Estamos muy tranquilos porque la acción del gobernador y su gabinete es continua, hay trabajo y territorio"."Algunos interpretan que a quien más le transfieren la voluntad de voto de Cristina (Fernández de Kirchner) es a (el gobernador de la provincia de Buenos Aires) Axel (Kicillof). Sin embargo, no escuché en ningún lugar con certeza que vaya a ser el candidato a Presidente. En la mesa de arena se mencionan a Axel, (Sergio) Massa y Wado (De Pedro). Hay que esperar un poco más. Todos estamos con ansiedad, pero", opinó García.En ese sentido, la senadora planteó que "antes de la resolución de nombres tiene que estar decidido hacia dónde vamos a ir" si el FdT logra imponerse en los próximos comicios.Luego, Garcíasi no se logra ungir a un único postulante presidencial, como pide ese sector, y dijo "que Massa asumió la responsabilidad de agarrar esta papa caliente cuando estábamos casi al borde del abismo"."Algo lo conozco y él es responsable, no va a irse dos meses antes de la elección", prosiguió y manifestó que "no es su característica, está negociando con el Fondo y asumió responsabilidades".Por otro lado, al ser consultada sobre las declaraciones formuladas el miércoles por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien planteó que "algunos en el FdT quieren convertirse en el Frente de Pocos" , la legisladora respondió que "a pocos días del cierre de listas no está bueno decir que eso, y lo digo con mucho respeto"."Hay que ser cuidadoso en las calificaciones que se usan porque esa frase la usa la oposición con cinismo. No tengo ninguna cuestión personal con esta dirigente. Pero habiendo tanta violencia en el frente opositor, nosotros no debemos ser lo mismo", evaluó.