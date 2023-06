Un DT que lo dirigió dos veces, ex compañeros y amigos, los laderos de Messi en MLS

Messi y Martino en tiempos de Selección Argentina | Foto Archivo

Tras este mal momento, el inglés Phill Neville dejó de ser el entrenador y ya sonó el nombre de Gerardo Martino.El "Tata", campeón de la MLS Cup 2017/18 con el Atlanta United, antes de irse a México para dirigir al "Tri" ya conoce la MLS y sería la tercera vez en que dirigiría a Messi, luego de sus pasos por el Barcelona y la Selección Argentina.Según Radio Continental, luego de ciertos sondeos, Martino será el entrenador del inter Miami y este mismo miércoles, luego del anuncio de Messi que llegará a la franquicia del estadio de la Florida, el entrenador de la Argentina será quien se siente en el banco para dicho momento icónico en la historia de la competencia norteamericana.Como el histórico seleccionado nacional de los Estados Unidos que ganó los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, con Michael Jordan, Erving "Magic " Johnson y Larry Bird, el país sede de la próxima Copa América 2024 será escenario para la llegada del Mejor Jugador del Mundo.Pero no será solo eso y “Leo” no estará solo, además del DT, Inter Miami ya busca jugadores de la talla “estrella” cercana a Messi y es por eso que suenan varios nombres.El histórico mediocampista del Barcelona quien dejó la institución esta temporada es uno de las estrellas que nombra la prensa española y que llegaría para ser parte del inter Miami.Junto a Messi no sólo que ganaron los títulos más importantes en el último tiempo en el "Culé", sino que a nivel familiar son muy cercanos.La gran figura que tenían los catalanes por la banda izquierda pero también polifuncional y que dejará al club español, tras 11 temporadas, buscará nuevos desafíos.El jugador de su selección nacional y que estará para la Nations League sería otro de los tentados, según la prensa española mientras el futbolista solo busca estar en forma para jugar por su país. Aunque el Atlético Madrid y la premier League lo tengan en carpeta para contratarlo.El delantero uruguayo, con contrato hasta finales de 2024 en Gremio de Brasil, es una de las grandes figuras del torneo. Sin embargo, cuenta con una cláusula de salida en la cual podría ser la llave para que el ex Nacional, Groningen y Ajax de Países Bajos, pueda llegar a Estados Unidos.El "pistolero" fue uno de los grandes socios de Messi en Barcelona donde la vida deportiva y la personal los unió. con sus familias como grandes amigos y sus esposas cercanas y siendo empresarias en España.El mediocampista español es una de las grandes debilidades de Messi, con quien se conocen desde la época en que el rosarino jugaba y se mostraba en La Masía, no sólo porque son buenos compañeros y amigos sino porque sus vínculos familiares también son cercanos.Sin embargo, "Cesc", quien brilló en Barcelona y Chelsea, hoy juega en la Serie B con el Como 1907. Dificil, pero no imposible.Algunos medios se encargaron de nombrar a dos miembros de la Scaloneta para que se sumen al proyecto Inter Miami:Los dos futbolistas argentinos y que cerraron su participación en la Juventus italiana son apuntados."Fideo" suena por su edad y pro la amistad, aunque para ello habrá que ver qué decide el jugador de Rosario, ya que el ex Real Madrid y Manchester United quería continuar en Europa de cara a la copa América 2024.En el caso de paredes, con 28 años, buscará la redención tras una opaca salida de Juventus y habrá que ver si busca llegar a Estados Unidos en una cima deportiva que tendrá nuevos desafíos.