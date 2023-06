Fernández y Massa analizaron temas económicos y la coyuntura política local

Foto: Archivo Presidencia.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, analizaron este miércolescasi en paralelo a la decisión de los gobernadores del peronismo y fuerzas aliadas de reclamar una "lista de unidad y consenso" con "integración federal" en el Frente de Todos (FdT) para las elecciones presidenciales de este año.El imprevisto encuentro, a solas, se realizó por la tarde en el despacho presidencial de Casa Rosada y se extendió durante alrededor de dos horas y media, entre las 16 y las 18.30 aproximadamente, cuando Massa se retiró de Casa de Gobierno.La reunión tuvo tal carácter de importancia que Fernándezindicaron fuentes de Presidencia, y trasladó una celebración por el Día del Periodista que se iba a realizar a las 16 en el Salón de los Pueblos Originarios de Casa de Gobierno a la Sala de Periodistas, tres horas después.Massa tenía previsto un encuentro similar a las 17 con los periodistas acreditados en Economía y lo postergó casi dos horas.En una parte de la conversación, Fernández y Massa analizaron el balance de la gira del ministro por China, el anuncio que hizo el martes el Palacio de Hacienda sobre el alivio fiscal del impuesto a las ganancias para los aguinaldos, las nuevas escalas del monotributo y el nuevo régimen de impulso al sector automotriz, informaron fuentes de esa cartera.indicaron fuentes cercanas al mandatario.En otro segmento se habló de cómo ven el escenario del FdT y la disyuntiva de ir a las elecciones con un candidato de consenso o dirimirlo en unas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).Una parte del Gobierno, como expresaron este miércoles los gobernadores, impulsa una lista de unidad y otra considera que "se busca un marco de consenso" para que ello ocurra, pero que "no lo ve" en el poco tiempo que queda para el cierre de listas del 24 de este mes y estima que las PASO son inevitables.En ese marco, el Presidenteen relación al pedido que hicieron por un candidato de unidad, en una reunión realizada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el microcentro porteño.Fernández busca "garantizar el triunfo electoral" y "siempre trabajar para la unidad" del Frente, considera "central" que "se abra" el espacio y que de allí "salga el mejor candidato", surgido de la unidad o de unas PASO, confiaron allegados al mandatario.Y aclararon que n, mientras otros dirigentes del FdT "juegan a la interna con soldaditos de cartón"; y que el ministro de Transporte Diego Giuliano -ambos massistas- declarara que el FR continuará en la alianza "en la medida en que demuestren voluntad de ganar las elecciones".Precisamente el sábado a las 13 se realizará el Congreso Nacional del FR, en el estadio DirecTV Arena del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, que nucleará a 10 mil congresales de todo el país para discutir los pasos a seguir por parte de esa fuerza. Massa lo cerrará cerca de las 17.Por otra parte,como la del FdT, porque "no es juntar por sumar", más allá de que haya "matices que los hacen diferentes" y que "algunos vayan por un camino y algunos por otro", porque cree que "todo es legítimo", añadieron las fuentes.Y considera queen relación a un encuentro de las tres fuerzas mayoritarias del espacio, junto con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el propio ministro de Economía, porque más allá de "las diferencias en los métodos" no las hay "en el país que quieren", ya que todos aspiran a "un país igualitario y con justicia social" y todos ven "las mismas dificultades".En tanto que Massa aspira a que "haya un ámbito de debate y que ahí se ordene la política", señalaron cerca del ministro.