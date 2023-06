Los cracks que jugaron en la Liga a la que irá Messi

Cruyff, Pelé y Beckenbauer, los pioneros.

Tiempos modernos

Zlatan brilló en Los Angeles Galaxy, con Guillermo Barros Schelotto como DT.

Messi y Henry compartieron equipo en Barcelona.

El astro Lionel Messi, flamante fichaje del Inter de Miami de la liga norteamericana (MLS) , es el último de una larga lista de estrellas del fútbol que eligieron Estados Unidos como retiro dorado.en un país de escasa cultura futbolística incorporándose a la North American Soccer League (NASL), la liga precedesora de la MLS fundada en 1968, según consigna AFP.Fue en 1975 cuandopara jugar en el Cosmos durante dos temporadas. El brasileño acaparó los focos de aquella exótica liga que llegó a ganar en 1977, marcando 66 goles en 107 partidos antes de retirarse definitivamente ante 75.000 espectadores en el Giants Stadium de Nueva York en un juego entre el Cosmos y el Santos, su equipo brasileño.y jugó sus últimos años en el Cosmos, entre 1977 y 1980, volviéndo para retirarse en 1983., por lo que coincidió con el defensor alemán en su paso por norteamérica.En 2007, la llegada de David Beckham al Los Angeles Galaxy procedente del Real Madrid supuso un gran impulso para el atractivo del "soccer" en Estados Unidos.La MLS había sucedido a la NASL en 1996, dos años después del Mundial estadounidense, y trataba de darse a conocer atrayendo a estrellas al final de su carrera, como el colombiano Carlos Valderrama.El 'Spice Boy' aportó un toque de glamour a una liga con poco reconocimiento internacional. En California, el inglés ganó dos títulos y se convirtió en el rostro de la MLS. Una estatua suya sigue recibiendo a los aficionados a la entrada del estadio del Galaxy.Siguiendo los pasos de Beckham aterrizó también el francés Thierry Henry tras el fiasco de los 'Bleus' en el Mundial de Sudáfrica de 2010. El delantero se decantó por instalarse en la costa Este en el New York Red Bulls, la franquicia en la que ya había jugado su ex compañero de selección Youri Djorkaeff (2005-2006).Henry nunca llegó a levantar un título de liga en sus cuatro temporadas en Nueva York pero su estancia en la competición le dejó un buen recuerdo y unos años después regresó como entrenador para dirigir al CF Montreal.Como en todos los sitios en los que ha jugado, el sueco no dejó indiferente a nadie con su personalidad, sus remates y sus espectaculares goles. A los dos años regresó a Europa para jugar con el AC Milan.Para competir con el Red Bulls, Nueva York recibió a una nueva franquicia de la MLS en 2015. El New York City FC, creado por los propietarios del Manchester City, se apoyó desde el principio en dos grandes nombres del fútbol europeo, el italiano Andrea Pirlo, campeón del Mundial de 2006, y el español David Villa, ganador de la Copa del Mundo de 2010 y de la Eurocopa de 2008, además del centrocampista inglés Frank Lampard.El francés Patrick Vieira llegó a ser entrenador del equipo en 2016, pero se marchó tras dos temporadas.. El campeón del mundo en 2002 terminó allí su carrera con tres temporadas en el Orlando City (2014-2017).El marfileño Didier Drogba, ex delantero del Chelsea, fichó por el Montreal Impact en 2015 y después llegó a pasar dos campañas en el Phoenix Rising de una liga menor estadounidense.. El ícono de Liverpool, formado en el Everton antes de despuntar en el Manchester United (2004-2017), jugó en el DC United (2018-2020) antes de asumir el cargo de entrenador de la franquicia de Washington en 2022, tras una etapa como jugador-entrenador en el Derby County (2019-2022)