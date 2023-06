Messi confirmó que seguirá su carrera en el Inter de Miami

Captura de video.

"Escuché que el Barcelona tenía que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso"

🛑 Messi: "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami, todavía no tengo cerrado 100 por 100, faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino ahí"pic.twitter.com/1LCOQjxW8O — Agencia Télam (@AgenciaTelam) June 7, 2023

Los tres privilegiados argentinos en el plantel del Inter

Confirmado: vuelve a Barcelona Sobre el final de la entrevista, el rosarino le abrió la puerta a una futura vuelta a Barcelona, pero para desilusión de sus fanáticos, ya no como jugador: aseguró que vivirá allá el "resto de su vida" con su familia y es su "casa".

La oferta que sedujo al mejor del mundo

David Beckham dureante una visita reciente al plantel del PSG. El inglés fue clave en la negociación para que el Inter contrate a Lío.

París, el Mundial y dos años que fueron difíciles

Volver a Barcelona, el sueño que no fue

La foto que tanto esperaban los fanáticos pero que no podrá darse: Messi, la pelota y camiseta del Barcelona.

"Me confirmaron en Arabia, en Barcelona lo daban por hecho y al otro día cambiaban de versión. Se dio mucho de eso, así que intentaba de pensar en lo que sabía y sentía y manejarme con eso, no en lo que se decía"

Los números de Messi Messi ha conquistado un total de 42 títulos oficiales a lo largo de su carrera: 35 con el FC Barcelona, tres con el PSG, tres con la selección argentina, uno con la selección argentina sub-20 y otro con la sub-23.



El detalle es el siguiente: 10 Ligas de España, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa con Barcelona; un Mundial, una Copa América y una Finalíssima con Argentina en la mayor; un Mundial Sub-20; la medalla dorada olímpica con la Sub-23; y los respectivos títulos con PSG.



Lionel Messi continuará su carrera en Inter de Miami, de la Major League Soccer, en principio por dos temporadas, y será la cara visible del Mundial de los Estados Unidos 2026, según confirmó el propio futbolista en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport de España."No vuelvo al Barça, iré al Inter de Miami.", afirmó el rosarino en una nota con los medios españoles."Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", añadió.Messi, acaso el mejor futbolista de la historia, vio frustrada su vuelta a Barcelona de España, club que lo vio nacer profesionalmente y en las juveniles, después de varias semanas de negociación sin oferta formal.El otro camino era el fútbol árabe, donde sobraba dinero pero faltaba convencimiento por parte del rosarino y su familia de irse a un país diferente en su cultura, más allá que es embajador deportivo."Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores en Barcelona y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso", explicó., aseguró el astro., desde el estilo de vida hasta un proyecto deportivo desde mitad de año con posibles refuerzos de jerarquía y la llegada de un entrenador de talla internacional -suena Gerardo Martino-. En la actualidad hay tres argentinos en el plantel del Inter de Miami:(ex Defensa y Justicia),(ex Belgrano de Córdoba) y(convocado al Sub-20).La oferta de Inter no solamente cuenta conEsta decisión le llevó unos días, luego de esperar con entusiasmo a Barcelona, que nunca consiguió los permisos ni le llevó un contrato, y tampoco le convenció renovar en PSG -tenía la opción- después del maltrato recibido. La propuesta de Inter es integral y Miami es una ciudad que él y su familia conocen por las vacaciones reiteradas.El argentinoluego de su paso por París Saint Germain, a donde llegó con todas las luces y se marchó entre las sombras por la falta de amor y el exceso de críticas por parte de la prensa y los hinchas parisinos."Me siento bien, tranquilo, al haber terminado ya la temporada. Fue un año atípico por haber jugado el Mundial en el medio. Eso hizo que todo fuera diferente y que esté pensando ahora en los partidos con la Selección y en las vacaciones", explicó."La verdad que, como ya dije en alguna ocasión, por diferentes motivos. El segundo año, los primeros seis meses me sentí muy, muy bien, muy cómodo en el club, en la ciudad, con mi familia. En el medio estuvo el Mundial y creo que el Mundial marcó un poco a todos los equipos en general, marcó un poco la temporada, con una competición tan importante en el medio por primera vez. Creo que condicionó mucho la temporada. Esperaba terminar de otra manera, pero bueno, fueron dos años, los cuales, en general fueron difíciles para mí, pero que ya quedaron atrás", sostuvo.En su paso por París Saint Germain, Messi cosechó dos títulos de Ligue 1 de Francia y una Supercopa de Francia aunque su gran espina se clavó con las tempranas eliminaciones en octavo de final de ambas Champions League contra Real Madrid (2022) y Bayern Munich (2023).Por otro lado, Messi se refirió a la expectativa de pegar la vuelta a Barcelona de España, a donde tenía "mucha ilusión" aunque después de una salida traumática hace dos temporadas no quiso "esperar hasta último momento"."Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien", confesó."Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tenía que andar a las corridas también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel", continuó.Messi, que todavía tiene contrato hasta el 30 de junio con PSG y por ende no llegaría a debutar antes en su nuevo club, reconoció: "También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión al no darse lo de Barcelona".El delantero, se quejó.Además, Messi dijo que habló "muy poquito" con el presidente Joan Laporta, de Barcelona, en contracara con Xavi Hernández con quien tiene "mucha comunicación"."Estábamos muy ilusionados, porque cuando salía algo comentábamos si realmente quería que volviese, si era bueno para el equipo y para él, y nos manteníamos en comunicación", sentenció."La verdad es que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada. Incluso nunca llegamos a hablar del contrato ahora. Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Estaba la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero", cerró.