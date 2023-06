Katopodis apuntó a la oposición: "Hay tres tercios, pero dos modelos"

Foto: Pablo Añeli.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo este miércoles que "hay tres tercios, pero dos modelos" de cara a las elecciones presidenciales de este año y afirmó que la oposición no es "una promesa" porque "ya gobernó y no funcionó"."Hay tres tercios, pero dos modelos. Uno está convencido de la confianza y el orgullo para hacer lo que tenemos que hacer. Y otros, piensan la Argentina con recetas que van achicar más el país, que ya causaron mucho dolor. No son una promesa, gobernaron ya y no funcionó", dijo Katopodis en el CCK en el cierre del seminario sobre infraestructura regional, que clausuró el presidente Alberto Fernández. En ese marco, el funcionario dijo que "no alcanza con decir que son malos o poderosos, hay que tener el ingenio para construir una promesa de futuro y contarles cómo vamos a conducir ese progreso, que no tiene que estar en pocas manos sino de todos y todas".En su discurso, Katopodis: "Todo lo que dijimos lo hicimos. Hay un saber hacer del Estado que es fundamental y estas obras son parte de lo mejor de la Argentina".Según el ministro "estos 4 años nos dejan en plataforma clara y firme para lo que viene y hay que organizarlo" y añadió que "ese horizonte hay que conducirlo con el resguardo de conducirlo bien y que no quede en manos de 4 vivos"."Hay una reafirmación política de sostener la infraestructura y la obra pública por parte del Presidente y", expresó el ministro.