Un equipo de Economía viajará a Washington por el acuerdo con el FMI

Una comitiva del Ministerio de Economía viajará la semana que viene a Washington, Estados Unidos, para reunirse con el staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en las negociaciones con el organismo multilateral.Uno de los principales objetivos apunta a que el FMIen el marco del acuerdo de facilidades extendidas, para compensar la pérdida de ingresos por la sequía.En concreto, la delegación argentina viajaría a fines de la semana próxima, y, señalaron a Télam fuentes oficiales.La negociación entre los funcionarios del Fondo y el Gobierno gira ahora en torno al, ante un escenario de tensión financiera.En ese sentido, el equipo del Ministerio de Economía estaría pidiendo que el desembolso sirva para compensar la perdida de ingresos de la sequía -que ronda los US$ 20.000 millones, de acuerdo a proyecciones del propio Gobierno- y que sean destinados para el Tesoro Nacional, y no exclusivamente para reforzar las reservas del Banco Central.Días atrás, antes de regresar a la Argentina desde China, Massa dijo que entre el 12 y el 14 de junio viajarán a Washington el vicepresidente del Banco Central,; el secretario de Política económica,; y el director del Indec,, para encarar lacon el FMI.Para el 21 de junio está pautado un vencimiento de deuda por US$ 926 millones y el objetivo de Economía es resolver la negociación antes de esa fecha.En el Palacio de Hacienda consideran irrenunciable la potestad de usar los dólares para frenar corridas, con intervenciones en los mercados.Esa definición ganó peso en los últimos días luego de que entre los colaboradores de Massa circulara un estudio interno sobre los precios de mayo que, según el testimonio de los funcionarios, reflejaba que la intervención cambiaria tiene efectos contra la inflación.