De Pedro llamó a acordar el modelo productivo con todas las fuerzas políticas del país

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, llamó a "acordar el modelo productivo" para Argentina con "todas las fuerzas políticas" y subrayó la importancia de que los industriales sean "parte de la discusión de poder" en el país, al participar de la Reunión Federal del Consejo Directivo de la(CAME)."Quiero una Argentina fuerte con una industria, pymes, comercio, poder adquisitivo y un mercado interno fuertes. Ese modelo productivo hay que acordarlo con todas las fuerzas políticas.", afirmó de Pedro.El ministro de la reunión que se hizo en la sede del organismo, ubicado en 25 de Mayo 457, en el centro porteño, donde participaron representantes de las pequeñas y medianas empresas del comercio, la industria, las economías regionales, el turismo y la construcción de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires., y que "haya trabajo real en cada una de las provincias, pensando siempre en el arraigo"."Los industriales tienen que fortalecer el sector industrial y tienen que ser parte de la discusión de poder en Argentina. Cuando a los gobiernos que nos gusta eso perdemos una elección, cambian todo", afirmó.: con más arboles, menos contaminación, más problemas resueltos y con un nivel de tranquilidad sin violencia ni odio a 40 años de democracia".Además, sostuvo que "hay que hacer un acuerdo con varios temas: economía bimonetaria, inflación, la deuda, el modelo productivo, qué vamos a producir para consumo y qué le vamos a vender al mundo, y cómo es el modelo".Por otro lado, De Pedro destacó el consenso generado "por abajo del radar de los medios", sobre cuales son las "obras prioritarias a nivel federal para generar más producción y más trabajo"."Son 1.594 obras que están y que las va a usar el gobierno que viene sea cual sea", ponderó.El ministro recordó que en la región de Norte Grande se "trabajó metódicamente" en conjunto con los diez gobernadores de distintas fuerzas políticas para pedir el financiamiento al Banco Mundial, en Washington, para la construcción de distintas obras.. Hay que profundizarlas. No puede ser que el resultado de una pyme dependa de una elección cuando hay elecciones cada dos o cuatro años", apuntó.También sostuvo que, y señaló que "una fuerza política no puede definir el destino de un país si no es con los actores principales"."En nuestro modelo son las pymes, las industrias, los trabajadores, los comerciantes, el sistema científico-tecnológico, las escuelas técnicas, la educación, la salud y el federalismo. Tenemos un potencial enorme", expresó como parte de su discurso y señaló que "hay que reorganizar y organizar la Argentina. Los convoco a ser protagonistas, a debatir el modelo de país que queremos tener a partir del 10 de diciembre".Al responder las preguntas de los presentes,porque es "un modelo inflacionario" y no contempla "datos de la realidad como el cambio climático"."Argentina hoy debe 100 mil millones de dólares y no tiene dólares. Cuando decimos de acordar un modelo productivo con todas las fuerzas políticas, es para que cuando alguien pida, pida con algo que tenga que ver con esto, no para la joda financiera", afirmó.Al finalizar la ronda de preguntas, el ministro partió hacia Avellaneda para entregar junto al intendente del municipio, Jorge Ferraresi, más de 100 viviendas.